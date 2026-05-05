5 травня, 19:22
Оновлено - 20:28, 5 травня

У більшості областей України – пожежна небезпека: яка погода буде 6 травня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 6 травня в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.
  • Температура вдень коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла, залежно від регіону.
Останніми днями в Україні надзвичайно тепла погода, подекуди навіть спекотна. Середа, 6 травня, не стане винятком.

В Укргідрометцентрі розповіли, що 6 травня в Україні очікуються невелика хмарність. Водночас опадів не буде.

Яку погоду очікувати на 6 травня?

Середня температура по Україні вночі становитиме 8 – 13 градусів. Вдень повітря прогріється до 19 – 25 градусів тепла. У західних, північних, місцями центральних областях стовпчик термометра підніметься ще вище. Там варто очікувати 24 – 29 градусів тепла. 

Вітер пануватиме переважно південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Водночас на крайньому заході країни місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки для усіх областей України, окрім Харківщини, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Криму. 

Де в Україні спекотна погода буде небезпечною / Фото Укргідрометцентр

Яка температура повітря буде в обласних центрах?

  • Київ +27...+29;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львів +26...+28;
  • Івано-Франківськ +26...+28;
  • Тернопіль +26...+28;
  • Чернівці +26...+28;
  • Хмельницький +26...+28;
  • Луцьк +26...+28;
  • Рівне +26...+28;
  • Житомир +26...+28;
  • Вінниця +26...+28;
  • Одеса +19...+21;
  • Миколаїв +22...+24;
  • Херсон +21...+23;
  • Сімферополь +19...+21;
  • Кропивницький +24...+26;
  • Черкаси +25...+27;
  • Чернігів +26...+28;
  • Суми +25...+27;
  • Полтава +24...+26;
  • Дніпро +22...+24;
  • Запоріжжя +21...+23;
  • Донецьк +21...+23;
  • Луганськ +22...+24;
  • Харків +23...+25.

Яка температура повітря буде в обласних центрах / Фото Укргідрометцентр

Українці у мережі заявляли про 40-градусну спеку: що кажуть синоптики

В Україну прийшла спека, і 5 травня в соцмережах почали масово публікувати фото термометрів із показниками +40…+50 °C. Найчастіше такі значення фіксували на сонці в різних регіонах, зокрема на Прикарпатті, Тернопільщині та Хмельниччині. 

В Українському гідрометцентрі пояснили, що ці цифри не відображають реальну температуру повітря. Синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що термометри на сонці показують не повітря, а додатковий нагрів від прямих променів, асфальту та будівель. 

Фактичну температуру вимірюють на метеостанціях у затінку в спеціальних захищених умовах, тому вона зазвичай значно нижча. За прогнозами, 5 травня повітря прогрівалося до близько +27 °C.

