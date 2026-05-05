У більшості областей України – пожежна небезпека: яка погода буде 6 травня

Останніми днями в Україні надзвичайно тепла погода, подекуди навіть спекотна. Середа, 6 травня, не стане винятком.

В Укргідрометцентрі розповіли, що 6 травня в Україні очікуються невелика хмарність. Водночас опадів не буде.

Дивіться також Коли потепліє до +20 і чи будуть ще заморозки та сніг у травні: інтерв'ю про погоду в Україні до кінця весни

Яку погоду очікувати на 6 травня?

Середня температура по Україні вночі становитиме 8 – 13 градусів. Вдень повітря прогріється до 19 – 25 градусів тепла. У західних, північних, місцями центральних областях стовпчик термометра підніметься ще вище. Там варто очікувати 24 – 29 градусів тепла.

Вітер пануватиме переважно південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Водночас на крайньому заході країни місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки для усіх областей України, окрім Харківщини, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Криму.

Де в Україні спекотна погода буде небезпечною / Фото Укргідрометцентр

Яка температура повітря буде в обласних центрах?

Київ +27...+29;

Ужгород +25...+27;

Львів +26...+28;

Івано-Франківськ +26...+28;

Тернопіль +26...+28;

Чернівці +26...+28;

Хмельницький +26...+28;

Луцьк +26...+28;

Рівне +26...+28;

Житомир +26...+28;

Вінниця +26...+28;

Одеса +19...+21;

Миколаїв +22...+24;

Херсон +21...+23;

Сімферополь +19...+21;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +25...+27;

Чернігів +26...+28;

Суми +25...+27;

Полтава +24...+26;

Дніпро +22...+24;

Запоріжжя +21...+23;

Донецьк +21...+23;

Луганськ +22...+24;

Харків +23...+25.

Яка температура повітря буде в обласних центрах / Фото Укргідрометцентр

Українці у мережі заявляли про 40-градусну спеку: що кажуть синоптики

В Україну прийшла спека, і 5 травня в соцмережах почали масово публікувати фото термометрів із показниками +40…+50 °C. Найчастіше такі значення фіксували на сонці в різних регіонах, зокрема на Прикарпатті, Тернопільщині та Хмельниччині.

В Українському гідрометцентрі пояснили, що ці цифри не відображають реальну температуру повітря. Синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що термометри на сонці показують не повітря, а додатковий нагрів від прямих променів, асфальту та будівель.

Фактичну температуру вимірюють на метеостанціях у затінку в спеціальних захищених умовах, тому вона зазвичай значно нижча. За прогнозами, 5 травня повітря прогрівалося до близько +27 °C.