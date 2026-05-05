У більшості областей України – пожежна небезпека: яка погода буде 6 травня
- 6 травня в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.
- Температура вдень коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла, залежно від регіону.
Останніми днями в Україні надзвичайно тепла погода, подекуди навіть спекотна. Середа, 6 травня, не стане винятком.
В Укргідрометцентрі розповіли, що 6 травня в Україні очікуються невелика хмарність. Водночас опадів не буде.
Яку погоду очікувати на 6 травня?
Середня температура по Україні вночі становитиме 8 – 13 градусів. Вдень повітря прогріється до 19 – 25 градусів тепла. У західних, північних, місцями центральних областях стовпчик термометра підніметься ще вище. Там варто очікувати 24 – 29 градусів тепла.
Вітер пануватиме переважно південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Водночас на крайньому заході країни місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки для усіх областей України, окрім Харківщини, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Криму.
Де в Україні спекотна погода буде небезпечною
Яка температура повітря буде в обласних центрах?
- Київ +27...+29;
- Ужгород +25...+27;
- Львів +26...+28;
- Івано-Франківськ +26...+28;
- Тернопіль +26...+28;
- Чернівці +26...+28;
- Хмельницький +26...+28;
- Луцьк +26...+28;
- Рівне +26...+28;
- Житомир +26...+28;
- Вінниця +26...+28;
- Одеса +19...+21;
- Миколаїв +22...+24;
- Херсон +21...+23;
- Сімферополь +19...+21;
- Кропивницький +24...+26;
- Черкаси +25...+27;
- Чернігів +26...+28;
- Суми +25...+27;
- Полтава +24...+26;
- Дніпро +22...+24;
- Запоріжжя +21...+23;
- Донецьк +21...+23;
- Луганськ +22...+24;
- Харків +23...+25.
Яка температура повітря буде в обласних центрах
Українці у мережі заявляли про 40-градусну спеку: що кажуть синоптики
В Україну прийшла спека, і 5 травня в соцмережах почали масово публікувати фото термометрів із показниками +40…+50 °C. Найчастіше такі значення фіксували на сонці в різних регіонах, зокрема на Прикарпатті, Тернопільщині та Хмельниччині.
В Українському гідрометцентрі пояснили, що ці цифри не відображають реальну температуру повітря. Синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що термометри на сонці показують не повітря, а додатковий нагрів від прямих променів, асфальту та будівель.
Фактичну температуру вимірюють на метеостанціях у затінку в спеціальних захищених умовах, тому вона зазвичай значно нижча. За прогнозами, 5 травня повітря прогрівалося до близько +27 °C.