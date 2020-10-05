Погода в Україні у вівторок, 6 жовтня, буде на одній частині дощовою, а на іншій – сонячною та сухою. Також уранці можна буде спостерігати туман.

Якою буде погода 6 жовтня: прогноз від Наталки Діденко

За словами синоптика дощі, подекуди навіть із грозами, охоплять західні області України та дійдуть до Житомирщини та Вінниччини. Принесе таку погоду фронт. Про це Діденко написала у фейсбуці.

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Щодо решти території, то тут переважатиме східний потужний антициклон. Тому слід очікувати переважно суху, з туманами, погоду. Щоправда, рвучкий південно-східний вітер швидко розганятиме ці тумани.

Загалом в Україні 6 жовтня буде тепло – температура повітря підніметься до +18… +23 градусів. А в Криму – навіть до +25. Проте на заході буде дещо прохолодно – +16… +18.

У Києві вівторок буде з хмарами, але без істотних опадів. Хіба маленький дощ може випасти після обіду. Вітер залишається південно-східним і періодично, раптово, рвучким. Стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +20 градусів.

Що каже Укргідрометцентр

В Українському гідрометцентрі також прогнозують дощову погоду на заході, а також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Місцями значні дощі слід очікувати у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. Подекуди будуть і грози. В решті областей – сухо та сонце.

Температура повітря становитиме в середньому +20… +22 градуси. А на півдні країни можна буде очікувати +25. Вітер дутиме у південно-східному напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Натомість на крайньому сході будуть пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Радимо ознайомитися Якою буде погода у жовтні: прогноз від синоптика

Температура повітря у містах України 6 жовтня

Ужгород – +18…+20

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +18…+20

Вінниця – +20…+22

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +22…+24

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +19…+21

Суми – +19…+21

Полтава – +19…+21

Дніпро – +20…+22

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +21…+23

Харків – +21…+23

Київ – + 19...+21