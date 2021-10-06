Дутиме сильний вітер, але буде сухо й сонячно: прогноз погоди на 6 жовтня

Погода в Україні середу, 6 жовтня, буде сухою, сонячною, однак вітряною. Найсильніші пориви очікують у західних та південно-східних областях. Водночас стовпчики термометрів сягатимуть у середньому +13…+15 градусів.

Синоптики прогнозують в Україні 6 жовтня незначне похолодання, посилення вітрів та відсутність опадів.

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Прогноз погоди в регіонах

Сухий та сонячний день очікують у всіх областях. Опадів в Україні не передбачають.

Вдень температура повітря трохи знизиться та у середньому сягатиме +13…+16 градусів. Вночі місцями очікують заморозки. За словами синоптикині Наталки Діденко, вони оминуть Закарпаття та значну частину Півдня, на решті ж територій у ніч на 6 жовтня буде холодно.

Крім того, дутимуть сильні вітри. Найпотужніші пориви очікують в західних областях, в Криму та Приазов'ї. Напрямок вітру буде переважно з південного сходу.

У Києві погода буде сухою та вітряною, повітря прогріється до +12…+14 градусів.

Погода у містах України 6 жовтня

Ужгород – +15...+17

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +12...+14

Вінниця – +13...+15

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +16...+17

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +12...+14

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +11...+13

Харків – +12...+14

Київ – +12...+14



Прогноз погоди на 6 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Уривок допису Наталки Діденко:

Вітряно буде завтра в Україні.

Прогностична карта вітру (карта) каже, що 6-го жовтня найсильніші пориви очікуються в західних областях, в Криму та Приазов'ї.

Напрямок вітру – переважно з південного сходу.

Опадів у середу в Україні не передбачається.

Температура повітря залишається в теперішніх межах: вночі холодно, +2+9 градусів, місцями заморозки (виняток - Закарпаття та значна частина Півдня), вдень потепліє до +11+15, на Заході до +13+18 градусів.

У Києві 6-го жовтня передбачається суха погода.

Буде рвучким, некомфортним, південно-східний вітер.

Найближчої ночі в столиці +4+7 градусів, завтра вдень очікується +11+13 градусів.