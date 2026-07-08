Дощі, грози, град та шквали: прогноз погоди на 9 липня

Прохолодна погода у четвер, 9 липня, збережеться у багатьох регіонах України. Очікуються дощі, грози та град.

Цього дня буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дивіться також Опади та грози накриють більшість областей: прогноз погоди на найближчі дні

Якою буде погода 9 липня?

9 липня над територією України прохолодні вологі повітряні маси, які поширюватимуться із заходу, перебуватимуть в нестійкому стані. Це й зумовлюватиме відповідну погоду.

У більшості областей прогнозуємо дощі різної інтенсивності, місцями з грозами, менше їх очікуємо вночі, проте більше вдень за рахунок посилення конвекції, коли в окремих районах спостерігатимуться й шквали 15 – 20 метрів за секунду та град,

– розповіли синоптики.

Прогнозуються помірні дощі, на Лівобережжі грози, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі, вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах град та шквали.

А вночі у більшості західних, північних, східних та Вінницькій областях буде без опадів.

Вітер цього дня буде переважно західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме +10 – +15, а вдень +17 – +22. Дещо тепліше буде на півдні та південному сході країни: вночі +14 – +19, вдень +23 – +28.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +20…+22;

Ужгород +17…+19;

Львів +15…+17;

Івано-Франківськ +15…+17;

Тернопіль +16…+18;

Чернівці +18…+20;

Хмельницький +16…+18;

Луцьк +16…+18

Рівне +16…+18

Житомир +17…+19;

Вінниця +18…+20;

Одеса +23…+25;

Миколаїв +22…+24;

Херсон +22…+24;

Сімферополь +20…+22;

Кропивницький +21…+23;

Черкаси +21…+23;

Чернігів +19…+21;

Суми +16…+18;

Полтава +16…+18;

Дніпро +19…+21;

Запоріжжя +20…+22;

Донецьк +25…+27;

Луганськ +31…+33;

Харків +22…+24.

Прогноз погоди на 9 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що минулі вихідні принесли в Україну прохолоднішу погоду, замість спеки, що панувала раніше. Комфортна температура повітря утримуватиметься ще тиждень.

Наразі над Європою вже формується новий антициклон. Але попередньо немає ознак того, що він принесе таку ж сильну спеку, яку вже відчували європейці раніше.