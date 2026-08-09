Частину України знову накриють грози: погода на 9 серпня
У неділю, 9 серпня, на переважній частині території України очікується тепла та суха погода. У деяких регіонах країни пройдуть грози, а також утримається спека
Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 9 серпня.
Якою буде погода 9 серпня?
Уночі в більшості північних і центральних областей, а вдень на сході та південному сході місцями очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території – без опадів.
Вітер дутиме з півночі зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Вночі середня температура становитиме 12 – 17 градусів, вдень стовпчик термометра підніметься до 22 – 27 градусів.
На півдні, сході та Дніпропетровщині буде тепліше: вночі 18 – 23 градусів, вдень 28 – 33 градуси.
Де буде сонячно, а де пройдуть дощі / Фото Укргідрометцентр
Зверніть увагу! Майже по всій Україні, за винятком Чернігівської, Київської, Вінницької, Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Закарпатської областей, зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Яка температура повітря в обласних центрах?
- Київ +23…+25;
- Ужгород +27…+29;
- Львів +22…+24;
- Івано-Франківськ +22…+24;
- Тернопіль +22…+24;
- Чернівці +23…+25;
- Хмельницький +21…+23;
- Луцьк +22…+24;
- Рівне +22…+24;
- Житомир +21…+23;
- Вінниця +22…+24;
- Одеса +27…+29;
- Миколаїв +30…+32;
- Херсон +30…+32;
- Сімферополь +31…+33;
- Кропивницький +25…+27;
- Черкаси +24…+26;
- Чернігів +23…+25;
- Суми +23…+25;
- Полтава +26…+28;
- Дніпро +28…+30;
- Запоріжжя +28…+30;
- Донецьк +29…+31;
- Луганськ +31…+33;
- Харків +26…+28.
Яка температура повітря у містах України / Фото Укргідрометцентр
Нагадаємо, що в Україні почалося похолодання. Атмосферний фронт уже пройшов західні області, а на початку наступного тижня його змінить антициклон.
Через це в більшості регіонів буде сухо, сонячніше та прохолодніше. Свіжіше повітря охопить майже всю країну.