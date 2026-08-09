Частину України знову накриють грози: погода на 9 серпня

У неділю, 9 серпня, на переважній частині території України очікується тепла та суха погода. У деяких регіонах країни пройдуть грози, а також утримається спека

Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 9 серпня.

Якою буде погода 9 серпня?

Уночі в більшості північних і центральних областей, а вдень на сході та південному сході місцями очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території – без опадів.

Вітер дутиме з півночі зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі середня температура становитиме 12 – 17 градусів, вдень стовпчик термометра підніметься до 22 – 27 градусів.

На півдні, сході та Дніпропетровщині буде тепліше: вночі 18 – 23 градусів, вдень 28 – 33 градуси.

Де буде сонячно, а де пройдуть дощі / Фото Укргідрометцентр

Зверніть увагу! Майже по всій Україні, за винятком Чернігівської, Київської, Вінницької, Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Закарпатської областей, зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка температура повітря в обласних центрах?

Київ +23…+25;

Ужгород +27…+29;

Львів +22…+24;

Івано-Франківськ +22…+24;

Тернопіль +22…+24;

Чернівці +23…+25;

Хмельницький +21…+23;

Луцьк +22…+24;

Рівне +22…+24;

Житомир +21…+23;

Вінниця +22…+24;

Одеса +27…+29;

Миколаїв +30…+32;

Херсон +30…+32;

Сімферополь +31…+33;

Кропивницький +25…+27;

Черкаси +24…+26;

Чернігів +23…+25;

Суми +23…+25;

Полтава +26…+28;

Дніпро +28…+30;

Запоріжжя +28…+30;

Донецьк +29…+31;

Луганськ +31…+33;

Харків +26…+28.

Яка температура повітря у містах України / Фото Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в Україні почалося похолодання. Атмосферний фронт уже пройшов західні області, а на початку наступного тижня його змінить антициклон.

Через це в більшості регіонів буде сухо, сонячніше та прохолодніше. Свіжіше повітря охопить майже всю країну.