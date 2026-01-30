Морози до -25 градусів: яка погода буде в Києві після закінчення "енергетичного перемир'я"
- У Києві очікуються сильні морози з 1 по 3 лютого з нічними температурами до -25 градусів.
- Росія може знову обстріляти енергетичну інфраструктуру після закінчення "енергетичного перемир'я" 1 лютого.
У Кремлі заявили, що не будуть обстрілювати енергетичну інфраструктуру України до 1 лютого на прохання Дональда Трампа. Втім, навряд чи такий короткий термін "затишшя" принесе Києву вигоду. Адже попереду – люті морози і не менш люте бажання Росії влаштувати в Україні, зокрема у столиці, гуманітарну катастрофу.
Через сильні морози українці набагато важче переживають наслідки російських обстрілів. І ворог цим користується. Тож він може знову вичекати, коли погодні умови погіршаться, і вдарити з новою силою.
Яка погода буде в Києві, коли закінчиться перемир'я?
У Києві – ситуація одна з найгірших в країні. Там сотні багатоповерхівок тижнями залишаються без опалення. Світло вмикають лише на кілька годин в день.
Тож не можна виключати, що Москва спробує добити і без того знесилений Київ після закінчення "енергетичного перемир'я". На жаль, погода поки на стороні агресора.
Так, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, столицю знову сильно морозитиме.
1 лютого
У неділю, вдень температура повітря становитиме 14 – 16 градусів морозу, а вночі 20 – 22 градуси морозу.
2 лютого
Понеділок виявиться для столиці ще більш зимним. Температура вдень коливатиметься від 16 до 18 градусів морозу, а вночі від 23 до 25 градусів морозу.
3 лютого
Попередній прогноз показує, що вівторок мине для Києва з температурами 14 – 16 градусів морозу вдень та 23 – 25 градусів уночі.
4 лютого
У середу вдень прогнозують 7 – 9 градусів морозу, а вночі – 19 – 21 градус морозу.
- До слова, 1 – 3 лютого в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікується дуже холодна погода. Нічна температура знизиться до 20 – 27 градусів морозу. Водночас в Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями стовпчик термометра опуститься до 30 градусів морозу. Це вже 3 рівень небезпечності.
- 4 – 5 лютого, починаючи із заходу та південного заходу, спостерігатиметься поступове послаблення морозів.
- 30 січня Володимир Зеленський підтвердив, що уночі не було російських ударів по енергетиці України, натомість ворог зосередився на атаках на логістику.