Частину України накриють грози, але подекуди не вщухає спека до +34

У частині областей України найближчими днями очікуються короткочасні дощі з грозами. При цьому температура повітря буде літньою – подекуди до +34 градусів.

Про це заступник начальника відділу комунікації Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів у коментарі РБК-Україна.

Яку погоду чекати найближчими днями?

За прогнозом синоптика, 21 та 22 липня короткочасні літні дощі з грозами пройдуть у центральних областях. Крім того, у вівторок опади прогнозують також на Півночі країни, а у середу – у південних і східних регіонах.

В інших областях у ці дні опадів не очікується.

Стовпчики термометрів становитимуть +14...+20 градусів уночі та +24...+30 градусів удень. На південному сході країни прогнозують спекотнішу погоду – до +34 градусів.

Там значення будуть вищі за рахунок того, що буде більше прояснень. І сонце доволі так, активно буде там прогрівати приземний шар,

– додав Семиліт.

Водночас у західних областях, а у середу також у північних, буде прохолодніше, зауважив синоптик. У нічні години температура повітря становитиме +10...+16 градусів, а вдень потепліє до +19...+25 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик повідомляв, що у середині цього тижня у більшості областей країни можливі короткочасні дощі з грозами. Надалі, до 27 липня, по областях переважатиме суха погода.