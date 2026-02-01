Поляки в очікуванні найморознішої ночі цього року, – ЗМІ
- Польський Інститут метеорології видав попередження першого рівня про сильний мороз для більшості воєводств до 3 лютого.
- Очікуються екстремально низькі температури до -28 градусів на північному сході.
Зима не збирається покидати Польщу. Найнижчі температури цього року очікуються в ніч проти 2 лютого.
Інститут метеорології та водного господарства Польщі видав попередження першого рівня про сильний мороз для більшості воєводств. Вони діятимуть до вівторка 3 лютого, пише Polsat News.
Дивіться також Якою буде погода в лютому, і чи будуть надалі ще більші морози
Яка погода буде в Польщі найближчими днями?
1 лютого вранці термометри в багатьох регіонах показували екстремально низькі значення. Найхолодніше було у Квідзині – 25 градусів морозу, також низькі температури зафіксували у Вармінсько-Мазурському, Мазовецькому, Підляському та Люблінському воєводствах. На переважній території країни температура впала нижче за 10 градусів морозу, найтепліше було на Хелі – 7,5 градусу морозу.
Найсильніший мороз прогнозують у ніч з неділі на понеділок:
- на північному сході – щонайменше 28 градусів морозу, відчутна температура в Сувалках може досягати 35 градусів морозу;
- у центрі – близько 22 градусів морозу;
- на південному заході: – до 9 градусів морозу
У понеділок, 2 лютого, вдень на Сувальщині температура становитиме 17 градусів морозу. У центральних регіонах очікується близько 14 градусів морозу.
На південному заході буде тепліше – приблизно 5 градусів морозу. У Варшаві вдень температура сягне 14 градусів морозу, а вночі знизиться до 23 градусів морозу.
Влада закликала забезпечити безпечні місця для людей без домівки та осіб з інвалідністю. У всіх воєводствах місця в нічліжках вже готові.
Інститут метеорології та водного господарства Польщі видав попередження першого рівня про сильний мороз для більшості воєводств. Вони діятимуть до вівторка 3 лютого.
Яка погода буде в Україні у найближчі дні?
- З 1 по 3 лютого в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікується дуже холодна погода з нічними температурами до -27 градусів
- У Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях можливі морози до -30 градусів, що спричинить ускладнення в роботі інфраструктури.
- В Україні найближчими днями не очікується значних снігопадів через антициклон зі Скандинавії. Водночас на території України, окрім південно-східних областей, зберігатиметься ожеледиця.