Поляки в очікуванні найморознішої ночі цього року, – ЗМІ

Зима не збирається покидати Польщу. Найнижчі температури цього року очікуються в ніч проти 2 лютого.

Інститут метеорології та водного господарства Польщі видав попередження першого рівня про сильний мороз для більшості воєводств. Вони діятимуть до вівторка 3 лютого, пише Polsat News.

Яка погода буде в Польщі найближчими днями?

1 лютого вранці термометри в багатьох регіонах показували екстремально низькі значення. Найхолодніше було у Квідзині – 25 градусів морозу, також низькі температури зафіксували у Вармінсько-Мазурському, Мазовецькому, Підляському та Люблінському воєводствах. На переважній території країни температура впала нижче за 10 градусів морозу, найтепліше було на Хелі – 7,5 градусу морозу.

Найсильніший мороз прогнозують у ніч з неділі на понеділок:

на північному сході – щонайменше 28 градусів морозу, відчутна температура в Сувалках може досягати 35 градусів морозу;

у центрі – близько 22 градусів морозу;

на південному заході: – до 9 градусів морозу

У понеділок, 2 лютого, вдень на Сувальщині температура становитиме 17 градусів морозу. У центральних регіонах очікується близько 14 градусів морозу.

На південному заході буде тепліше – приблизно 5 градусів морозу. У Варшаві вдень температура сягне 14 градусів морозу, а вночі знизиться до 23 градусів морозу.

Влада закликала забезпечити безпечні місця для людей без домівки та осіб з інвалідністю. У всіх воєводствах місця в нічліжках вже готові.

