Замість спеки – грози, град і шквали: де і коли погіршиться погода

Після сильної спеки погода в частині України різко зміниться вже 7 серпня. Синоптики попереджають про грози, а місцями також град і шквали.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Де очікуються грози, град і шквали?

За прогнозом синоптиків, вдень 7 серпня грози прогнозують у західних, північних, а також у Вінницькій та Черкаській областях. В окремих районах цих регіонів негоду супроводжуватимуть град і шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду

У зв’язку з цим І рівень небезпечності (жовтий) оголосили для таких областей:

Волинської;

Рівненської;

Львівської;

Тернопільської;

Івано-Франківської;

Закарпатської;

Чернівецької;

Хмельницької;

Житомирської;

Київської;

Чернігівської;

Сумської;

Вінницької;

Черкаської.

Частину України накриють грози / Фото Укргідрометцентр

Саме в цих регіонах вдень очікується нестійка погода із грозовими дощами. У частині областей грози можуть бути інтенсивними, а окремі райони додатково накриють град та сильні шквали.

Синоптики закликають жителів зазначених областей бути особливо уважними під час перебування на вулиці. Під час грози варто уникати дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач та інших потенційно небезпечних об’єктів, а водіям – враховувати можливе погіршення видимості й дорожньої ситуації.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також спричинити труднощі для руху транспорту.

Нагадаємо, українці під час хвилі сильної спеки почали публікувати у соцмережах фото домашніх термометрів, які нібито показують понад +50, а подекуди навіть близько +60 градусів тепла. Такі показники фіксують переважно на балконах, під прямим сонячним промінням або біля нагрітих поверхонь, через що термометри можуть демонструвати значно вищі значення, ніж реальна температура повітря.

Водночас в Українському гідрометцентрі пояснили, що такі вимірювання не можна вважати точними. За міжнародними стандартами температуру повітря визначають у спеціальних метеорологічних будках білого кольору з вентиляцією, розташованих на висоті близько двох метрів над землею.

Синоптики зазначають, що термометр на балконі під прямими сонячними променями фактично показує не температуру повітря, а ступінь нагрівання самого приладу, металевих конструкцій, цегли чи інших поверхонь поруч. Саме тому на таких домашніх вимірювачах можуть з’являтися екстремальні значення, які не відображають реального стану погоди.