До +32 та жодної краплі дощу: якою буде погода в Україні 16 серпня

У неділю, 16 серпня, в Україні очікується тепла та переважно суха погода. Синоптики прогнозують невелику хмарність і відсутність опадів на всій території країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якої погоди чекати 16 серпня?

У неділю, 16 серпня, погода в Україні буде переважно спокійною та теплою. За прогнозом, очікується невелика хмарність, однак істотних опадів не передбачається.

У нічні години температура повітря коливатиметься в межах +11...+16 градусів. Водночас удень буде значно тепліше: стовпчики термометрів покажуть +27...+32 градуси.

Вітер буде змінних напрямків, його швидкість становитиме 3–8 метрів за секунду. Сильних поривів вітру за наведеним прогнозом не очікується.

Яка температура очікується в обласних центрах?

Київ: +26…+28

Ужгород: +30…+32

Львів: +29…+31

Івано-Франківськ: +28…+30

Тернопіль: +27…+29

Чернівці: +29…+31

Хмельницький: +26…+28

Луцьк: +28…+30

Рівне: +28…+30

Житомир: +26…+28

Вінниця: +26…+28

Одеса: +23…+25

Миколаїв: +27…+29

Херсон: +27…+29

Сімферополь: +24…+26

Кропивницький: +26…+28

Черкаси: +25…+27

Чернігів: +25…+27

Суми: +24…+26

Полтава: +26…+28

Дніпро: +27…+29

Запоріжжя: +26…+28

Донецьк: +24…+26

Луганськ: +24…+26

Харків: +25…+27

Погода 16 серпня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, раніше ходили чутки, що зима буде надзвичайно холодною, адже літо є спекотним. Синоптик Віталій Постригань закликав не довіряти таким прогнозам, адже у серпні та навіть вересні достовірно передбачити погоду на цей період неможливо.

За його словами, сезонні модельні розрахунки можуть суттєво змінюватися, тому робити висновки про майбутню зиму зарано. Водночас Постригань наголосив, що для українського клімату взимку морози до 15 – 20 градусів не є аномальним явищем, а також можливі ожеледиця та відлиги.

Щодо найближчих днів, то 16 серпня антициклон зміститься у бік Балкан і Чорного моря, через що в Україну почне надходити тепліше повітря з південних широт. Подекуди температура повітря підвищиться до +30...+33 градусів, а вночі становитиме близько +12...+17 градусів. Водночас синоптик попередив, що спека супроводжуватиметься посиленням дефіциту вологи та посухи.