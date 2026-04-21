Негода в Україні вирує: де випаде мокрий сніг у квітні

Найближчими дням в Україні переважатиме дощова та хмарна погода. Водночас у гірських районах можливі й опади у вигляді мокрого снігу.

Про це у коментарі 24 Каналу зауважив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Де випаде мокрий сніг?

Поки більшість регіонів України накриватимуть дощі, у гірському районі прогнозують холодну зимову погоду. У вівторок, 21 квітня, через проходження активного циклону в Карпатах очікуються опади у вигляді мокрого снігу.

Зрештою, це Карпати, там відрізнятиметься 21 квітня погода від решти території. Тому, внаслідок того, що там буде проходити ось цей циклон, і через те, що це гори, а відповідно температура там – знижується, там буде спостерігатися цей мокрий сніг,

– зауважив Семиліт.

Наразі Карпати є єдиним регіоном, де очікуються подібні опади, тоді як на решті територій України пануватиме холодна, хмарна та дощова погода.

До слова, 21 квітня у Карпатах впродовж доби очікується коливання температури від -3 до +2 градусів.

Яка температура повітря буде 21 квітня в Україні?