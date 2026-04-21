Негода в Україні вирує: де випаде мокрий сніг у квітні
- У Карпатах 21 квітня очікується мокрий сніг через активний циклон і зниження температури.
- На решті територій України прогнозується холодна, хмарна та дощова погода.
Найближчими дням в Україні переважатиме дощова та хмарна погода. Водночас у гірських районах можливі й опади у вигляді мокрого снігу.
Про це у коментарі 24 Каналу зауважив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
Дивіться також Синоптики попередили про небезпеку: яку погоду чекати найближчими днями
Де випаде мокрий сніг?
Поки більшість регіонів України накриватимуть дощі, у гірському районі прогнозують холодну зимову погоду. У вівторок, 21 квітня, через проходження активного циклону в Карпатах очікуються опади у вигляді мокрого снігу.
Зрештою, це Карпати, там відрізнятиметься 21 квітня погода від решти території. Тому, внаслідок того, що там буде проходити ось цей циклон, і через те, що це гори, а відповідно температура там – знижується, там буде спостерігатися цей мокрий сніг,
– зауважив Семиліт.
Наразі Карпати є єдиним регіоном, де очікуються подібні опади, тоді як на решті територій України пануватиме холодна, хмарна та дощова погода.
До слова, 21 квітня у Карпатах впродовж доби очікується коливання температури від -3 до +2 градусів.
Яка температура повітря буде 21 квітня в Україні?
Вночі 21 квітня на більшості територій України температура коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Тоді як вдень повітря прогріється до +7…+12 градусів.
У Києві прогнозують вдень до +8…+10 градусів, у Львові +8...+10, у Вінниці +9...+11, в Одесі +11...+13, в Дніпрі +9...+11, а у Харкові +7...+9.