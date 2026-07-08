Опади та грози накриють більшість областей: прогноз погоди на найближчі дні

Найближчими днями в Україні прогнозують дощову погоду з грозами. Більшість регіонів накриють опади, а подекуди вони будуть значними.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

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Чи зміниться погода найближчими днями?

За прогнозом синоптиків, до 10 липня короткочасні дощі та грози очікуються у більшості областей. Значними опади прогнозують у вівторок, 8 липня, місцями у південних, центральних, Сумській та Харківській областях.

У цих регіонах також подекуди можливий град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Такий поривчастий вітер у денні години прогнозують й у західних та північних областях. Загалом протягом трьох днів переважатиме південно-західний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі цими днями коливатиметься у межах +10…+19 градусів. У денні години очікується +23…+29 градусів.

Однак уже 9 та 10 липня стане дещо прохолодніше. Денна температура подекуди становитиме +17…+25 градусів.

До речі, похолодання цього тижня пов'язане з проходженням атмосферних фронтів та областями зниженого атмосферного тиску. Комфортні температури протримаються ще орієнтовно тиждень. А поки над Європою формується новий антициклон.