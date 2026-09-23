Найхолодніший день тижня ще попереду: коли прийде "бабине літо"

Найхолодніший день тижня очікується у четвер, 24 вересня. Однак ближче до кінця тижня погода почне стабілізуватися, а до України прийде нова порція "бабиного літа".

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Коли прийде "бабине літо"?

Синоптик нагадав, що у середу, 23 вересня, настане день осіннього рівнодення. Відтоді та аж до зимового сонцестояння дні поступово ставатимуть коротшими, а ночі – довшими.

Цього дня холодний атмосферний фронт перемістить холодне повітря зі Скандинавії до теплих південних морів. Це сприятиме утворенню нового циклону.

За наведеними оцінками, він проходитиме через Крим, Дніпро та Харків. Основна частина сильних дощів припаде на східні області країни.

Найхолоднішим днем тижня Постигань назвав четвер, 24 вересня. За його прогнозом, середньодобова температура становитиме близько +10 – +11 градусів, що на 2 – 3 градуси нижче за кліматичну норму. Подекуди очікується невеликий дощ.

Поліпшення погоди синоптик прогнозує на кінець поточного робочого тижня.

За попередніми прогностичними розрахунками, із п'ятниці 25 вересня атмосфера поступово стабілізується – прийде чергова порція "Бабиного літа". Забуваємо про літо та налаштовуємося на осіннє тепло,

– додав Постригань.

Нагадаємо, ближче до вихідних погода в регіонах почне стабілізуватися, а повітря прогріватиметься сильніше на тлі підвищення атмосферного тиску. Зокрема, на Півдні та Сході країни прогнозують до +23 градусів.