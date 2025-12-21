Останні теплі дні цього року: коли в Україні буде плюсова температура

Найближчими днями в Україні вдень буде плюсова температура. Проте на різдвяні свята температура повітря значно знизиться.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Коли в Україні буде тепло цього року?

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 22 грудня, температура вночі очікується від +2 градусів до -3 градусів, вдень 0…+5 градусів; на Закарпатті та півдні країни вночі 0…+5 градусів, а вдень +3…+8 градусів.

Також відомо, що в Україні буде хмарно з проясненнями. лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг. У більшості західних, центральних та південних областей вночі та вранці туман.

Водночас температура по Київщині вночі від +2 градусів до -3 градусів, а вдень 0…+5 градусів; у столиці вночі близько 0 градусів, а вдень +1…+3 градуси.

У вівторок, 23 грудня, температура вночі та вдень очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (вдень на Закарпатті та півдні країни +1…+6 градусів). У Києві у вівторок без опадів, а вітер переважно північний, до 8 метрів за секунду. Температура вночі 0…-2 градуси, вдень 0…+2 градуси.

