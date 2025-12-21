Останні теплі дні цього року: коли в Україні буде плюсова температура
- В Україні найближчими днями очікується плюсова температура, зокрема 22 грудня вдень 0…+5°C, а на Закарпатті та півдні +3…+8°C.
- На різдвяні свята прогнозується значне зниження температури, а 23 грудня в Києві очікується 0…+2°C вдень без опадів.
Найближчими днями в Україні вдень буде плюсова температура. Проте на різдвяні свята температура повітря значно знизиться.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Коли в Україні буде тепло цього року?
За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 22 грудня, температура вночі очікується від +2 градусів до -3 градусів, вдень 0…+5 градусів; на Закарпатті та півдні країни вночі 0…+5 градусів, а вдень +3…+8 градусів.
Також відомо, що в Україні буде хмарно з проясненнями. лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг. У більшості західних, центральних та південних областей вночі та вранці туман.
Водночас температура по Київщині вночі від +2 градусів до -3 градусів, а вдень 0…+5 градусів; у столиці вночі близько 0 градусів, а вдень +1…+3 градуси.
У вівторок, 23 грудня, температура вночі та вдень очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (вдень на Закарпатті та півдні країни +1…+6 градусів). У Києві у вівторок без опадів, а вітер переважно північний, до 8 метрів за секунду. Температура вночі 0…-2 градуси, вдень 0…+2 градуси.
По Україні вдарять відчутні морози: коли це відбудеться?
На різдвяні свята в Україні температура повітря значно знизиться. Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що на Лівобережжі, зокрема у Кіровоградській, Черкаській та Київській областях температура повітря вночі та вдень може знизитися і бути в межах від 0 до 6 градусів морозу.
На Сході та Північному Сході у цей же період, за її словами, температура повітря вночі може знизитися до 10 градусів морозу. Після 25 грудня, як пояснила синоптикиня, можливе подальше похолодання.