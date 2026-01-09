Циклон, який накрив північні та центральні області України, ослабне: синоптикиня назвала дату

В різних областях України може бути дуже різна погода. Останнім часом ми бачимо, що на Одещині та в інших регіонах можуть фіксувати плюсову температуру, але в інших областях сильні морози. Синоптикиня Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснила, чому так відбувається.

Чому в різних регіонах України різна погода і коли припиниться ожеледь?

За словами синоптикині, це дія активного циклону з Півдня. Тож у частині регіонів можуть бути сильні морози та хуртовини, а в інших – дощі й плюсові температури.

Це класична фізика циклону: він складається із теплих і холодних секторів. Холодний сектор був над Заходом України, а теплий сектор – над Південним Сходом. А ось на межі їх зіткнення холодного і теплого повітря – це частково північні та центральні області – утворювалися такі змішані фази опадів і ожеледь,

– розповіла Наталія Птуха.

Синоптикиня пояснила: ожеледдю зветься лід на дротах і на гілках дерев. Ожеледь утворюється тоді, коли зверху натікає тепле повітря, а знизу холодне. А тому, якщо опади починаються у висоті у вигляді дощу, то біля землі вони замерзають.

Саме таке явище було в більшості північних та центральних областей 8 січня. Так відбувається тому, що холодне повітря важче, тепле – легше.

У п'ятницю, 9 січня, цей циклон уже почав відходити в північно-східному, навіть північному напрямку.

За прогнозами, він втрачатиме свою силу, опади вже не такі інтенсивні.

"10 січня, у північних і північно-східних областях ще будуть залишкові процеси у вигляді невеликого снігу. Але основне це те, що за цим циклоном у нас вже відбувається затік холодного повітря із північних широт", – додала Птуха.

Як працювати, коли на вулицю неможливо вийти?

Нагадаємо, що через таку погоду Володимир Зеленський доручив уряду розглянути можливість залишити людей вдома – перевести на віддалену роботу всіх, кого можливо.

Школи в різних регіонах продовжили канікули, а деякі перейшли на дистанційку.