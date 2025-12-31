Коли вдарять морози до -16, чи випаде ще сніг і де буде потепління: інтервʼю про погоду в Україні

У кінці грудня в Україну прийшли сильні морози та снігопади, які зробили час напередодні новорічних свят більш атмосферним. Зима сьогодні як на календарі, так і на вулиці. У деяких областях навіть вирують хуртовини, а вночі температура падає нижче 10 – 15 градусів морозу.

Якою ж буде погода надалі: чи вдарять морози й випаде сніг на Новий рік, чи буде перший тиждень січня все ще холодним і коли та в яких областях можна очікувати потепління – в інтерв'ю 24 Каналу розповів Іван Семиліт, синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода на Новий рік 2026?

Кінець 2025 року в Україні по-справжньому зимовий – з мінусами, снігом і штормовим вітром. Що нам чекати на сам Новий рік і чи буде сніг?

31 грудня вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, випадатиме невеликий сніг. Його зумовить поле зниженого атмосферного тиску з центром, що розташований на південний схід від території нашої країни. Повітряні потоки будуть переважно північно-західні, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. У західних областях очікуємо на пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

У ніч з 31 грудня на 1 січня буде трішки більше прояснень. Проте, саме через проходження атмосферного фронту, вночі місцями у західних і в північних регіонах очікуємо на невеликий сніг. Вдень він буде і в Карпатах. У всіх інших областях – переважно погода без опадів.

На дорогах місцями буде утворюватися й утримуватися ожеледиця, що є небезпечним явищем, бо може бути доволі слизько. І варто як пішоходам, так і водіям бути пильними та обережними.

Морози чи потепління: яка буде погода на початку січня?

А яка погода загалом можлива найближчими днями? І чи буде продовжуватися похолодання з морозами, чи все ж прийде потепління?

Упродовж цього тижня буде спостерігатися тенденція до зниження температури. Тому 31 грудня на сході, північному сході країни та у Карпатах мороз буде ще сильнішим, а температура повітря буде знижуватись до -13 градусів вночі. Натомість у денні години метеорологи на станціях фіксуватимуть від 6 градусів морозу до 2 градусів тепла.

У другій половині тижня, тобто на початку січня, завдяки надходженню нової порції холодного повітря з північних широт, відбуватиметься зниження температури вночі до 6 – 14 градусів морозу. Крім того, і денні максимуми будуть морозними та залишатимуться в межах 1 – 7 градусів морозу.

2 січня вночі ми очікуємо до -13 градусів, а на сході країни – до -16 градусів. У західних областях і на крайньому півдні температура буде в межах 0 – -6 градусів. У східних регіонах у денні години буде прохолодніше, ніж на решті території, – до 6 градусів морозу.

3 січня на всій Україні в нічні години температура повітря триматиметься в межах від 0 до 6 градусів морозу. Вдень значення будуть від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Лише на півдні країни вночі буде значно тепліше, ніж у всіх інших областях, – до +5 градусів. У денні години навіть до +7, а в Криму – до +11 градусів.

Тобто це потепління буде найбільш відчутним по південних областях України?

Так, найбільш відчутним підвищення у нас буде саме на півдні країни. У тій частині воно буде відчуватися вже від 2 січня.

Але з суботи, 3 січня, і в західних областях можливе потепління до +7 градусів.

Коли вдарять морози до -16 градусів по Україні?

Якщо підсумувати, які можуть бути найсильніші морози найближчими днями? З ваших слів розумію, що сильніше похолодання до -20 чи -30 градусів не очікується?

Так-так, не очікуємо. Загалом виходить так, що найпрохолодніше буде 1 січня, коли у нічні години температура буде знижуватись до -14 градусів. І також доволі прохолодно буде 2 січня – в межах від -7 до -12 градусів вночі, а в східних регіонах навіть до -16.

Вдень 1 січня температура трохи опуститься і буде від 2 до 7 градусів морозу. Але вже починаючи з п’ятниці, 2 січня, протягом дня морози будуть слабшати й денні максимуми будуть дещо вищими.

Найпрохолоднішими залишаються четвер і ніч п’ятниці, 1 і 2 січня.



Початок січня мине зі снігом та морозами / Фото Depositphotos

Чи можна вважати, що така температура в нинішніх умовах для України є сильним або лютим морозом?

Якщо так дивитись, то середня добова температура є близькою до кліматичної норми. Тому це не перевищення, не аномалія і не зниження.

Чи протримаються морози та сніг протягом зими?

Зараз в Україні спостерігається перша хвиля відчутних морозів. Чи є у вас, можливо, попередні розрахунки, чи будуть ще такі хвилі похолодань і морозів протягом зими?

Важко наразі сказати, якою буде загалом зима. Наразі нам доступний прогноз глобальних світових центрів прогнозування лише на січень. Відповідно знаємо, що на наступний місяць середньомісячна температура очікується в межах 1 – 7 градусів морозу, що на 1,5 градуса нижче за норму.

Щодо опадів, то у січні вони будуть у межах норми і їх місячна кількість можлива в межах 28 – 79 міліметрів. Тобто це 80 – 100% від норми.

Щодо лютого важко сказати, адже наразі немає прогнозів і даних, тому будемо слідкувати.

За останні дні майже по всій Україні випав сніг і тримається сніговий покрив. Чи довго він може пролежати, чи все ж таки через перепади температури може незабаром розтанути?

У південній частині країни зараз, наприклад, не так багато є снігу, подекуди це 1 – 2 сантиметри. І через підвищення температури найближчими днями він, звісно, буде трішки підтавати. А от в нічні години будуть морози, через які ще може утворюватися ожеледиця в вечірні години.

Щодо інших областей, то загалом по території України дуже різна ситуація щодо снігового покриву. Як я вже казав, на півдні, зокрема на території Одещини, майже немає снігового покриву, там лише на кількох метеостанціях фіксуємо до 1 сантиметра. На північному сході, тобто на Харківщині та Сумщині, є до 15 – 17 сантиметрів снігу. Якщо говорити про Івано-Франківщину, то буквально 29 грудня там фіксувалося до 21 сантиметру снігу. Але наразі на тій метеостанції висота снігового покриву знизилась і сягає до 10 сантиметрів.

Що буде далі, звісно, буде залежати від того, як розвиватиметься кліматична ситуація. Якщо буде більше прояснень, то все буде танути й сходити. І таким чином буде змінюватися сніговий покрив. Але, зважаючи на нинішні морози, сніг поки не буде так інтенсивно танути.

Надалі в пʼятницю і суботу, 2 і 3 січня, будемо стежити, чи почнеться відлига і чи почне танути той сніг, який вже випав.



В областях снігу насипало по-різному / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал (ілюстративне)

Чи загрожують Україні снігові шторми з півночі?

Північну Європу кілька днів тому накрив сніговий шторм "Йоганнес". Чи буде він рухатися в нашу сторону і чи можливо, що до нас зайде якийсь інший шторм з півночі, з Арктики?

Можливо, цей шторм просто зруйнувався і його вже немає.

Загалом у другій половині тижня погоду визначатиме вже інше баричне поле на території України – це у нас буде поле зниженого атмосферного тиску з центром над Скандинавією. Він буде тягнутися до нас, але не принесе якихось небезпечних метеорологічних явищ, або чогось іншого.

Це просто буде невеликий сніг. Тобто якихось катаклізмів, як всі люблять говорити, або апокаліпсисів, як теж багато хто пише, в Україні не очікуємо. Загалом буде звичайна зимова погода.

Якою може бути погода на Водохреще?

Чи є якісь попередні прогнози на 5 – 6 січня, коли будемо святкувати Водохреще?

Наразі на ці дати поки не можу точно сказати, бо очікуємо детальних і більш правильних прогнозів від наших синоптиків.

Проте якщо дивитися на тенденції, на більш такий консультативний прогноз, то можу сказати, що на півдні та сході України у ці дні очікується мокрий сніг та дощ. Температура у нічні години буде коливатись в межах від 0 до -6 градусів, вдень – від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. На решті території може бути сніг та мокрий сніг, температура вночі до 12 градусів морозу, а в день від 0 до 6 градусів морозу.

Це попередній прогноз на 5 – 9 січня, який спрогнозували наші синоптики відповідно до тих аналітичних моделей, які наразі доступні. Звісно, погода може трішки змінитися, оскільки все рухається і відповідно міняється.