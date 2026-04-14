Коли посиляться дощі, вітер та чекати грози: синоптик назвав дати погіршення погоди
- З 16 квітня в Україні очікуються помірні дощі на крайньому заході, можливі грози та тумани.
- 18 – 19 квітня в південних регіонах та Криму прогнозується дощова та вітряна погода з поривами.
Наприкінці тижня в Україні температурні показники відчутно зростуть. Водночас місцями можливе погіршення погодних умов із дощами та вітром.
Відповідну інформацію повідомив синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі для Meteoprog.
Коли і як погіршиться погода?
За даними синоптика, на тлі підвищення температурних значень 16 квітня помірні дощі повернуться до крайнього заходу. Протягом дня вони можуть супроводжуватися грозою, у нічні та ранкові години можливий туман.
Відчутне погіршення погоди розпочнеться вже 18– 19 квітня, у суботу дощ можливий у південних регіонах і в Криму, у центральних, східних та південних областях можливі сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі 18 квітня коливатиметься в межах +5…+10 градусів, протягом дня очікується підвищення до +14…+20 градусів, а от найпрохолодніше буде у Криму, там прогнозують +9…+14 градусів.
Дощова та вітряна погода утримається у південних регіонах й у неділю. В інших частинах країни істотних опадів не буде. У південних областях також можливі сильні пориви вітру, зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть в діапазоні +8…+13 градусів, впродовж дня очікується підвищення температурних значень до +16…+21 градусів, на крайньому півдні прогнозують +9…+14 градусів.
Що прогнозували синоптики раніше?
Загалом на початку тижня переважатиме прохолодна погода із заморозками та помірними денними температурами. Але ближче до вихідних буде відчутне потепління та більш стабільні погодні умови.
Минулого тижня у частині областей випав у частині областей України, проте сильних снігопадів у квітні вже не буде, оскільки така інтенсивність є малоймовірною через поточну синоптичну ситуацію в Україні.
До слова, зауважимо, що грози утворюються у період підвищених температурних значень завдяки надходженню теплої повітряної маси. Здебільшого це явище також супроводжується шквалами та зливами.