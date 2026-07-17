Гроза, шквали чи +30 градусів: яка погода буде ближче до вихідних

Найближчими днями в Україні очікується переважно суха погода. У деяких регіонах температурні максимуми сягнуть +30 градусів.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Яку погоду очікувати?

За прогнозом синоптиків, 17 – 19 липня в більшості областей опадів не очікується. Невеликі дощі та грози можливі лише в окремих регіонах.

Так, у четвер, 17 липня, вдень місцями невеликий дощ можливий у південних регіонах країни. наступного дня опади перемістяться у західні області. Ба більше, вони будуть супроводжуватись грозами.

Водночас у неділю, 19 липня, такі погодні умови можуть накрити Житомирську та Вінницьку області.

Фахівці попередили, що в окремих районах можливі град і шквали вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Попри локальні опади, температурний фон суттєво не зміниться. У нічні години температура повітря коливатиметься у межах +13...+20 градусів. Вдень стовпчики термометрів підвищаться до +23...+30 градусів.

Нагадаємо, у п'ятницю на Закарпатті вдень пригріє до +34 градусів. Водночас в інших регіонах країни здебільшого очікується до +23…+28 градусів. Дещо тепліше буде у західних та південно-західних областях – у межах +26…+31 градуса.