Погода різко зіпсується: вже наступного тижня Україну накриють похолодання та дощі

Погода в Україні наприкінці травня різко зміниться: після теплих днів країну накриє похолодання. Синоптики прогнозують зниження температури та періодичні дощі в низці регіонів.

На початку червня нестійкі погодні умови збережуться, а місцями можливі грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода наступного тижня?

Найближчими днями погода в Україні зазнає помітних змін: після відносно теплої другої половини травня очікується похолодання та збільшення кількості опадів. Синоптична ситуація стане нестійкою, з чергуванням теплих і прохолодних повітряних мас. У частині регіонів прогнозуються дощі та локальні грози.

25 травня в більшості областей очікується помірно тепла погода з денною температурою до 24 градусів тепла, однак уже з наступних днів температурний фон почне поступово знижуватися.

Найбільш відчутні зміни прогнозуються наприкінці тижня, коли денні показники опустяться до 14…17 градусів. Нічні температури також стануть нижчими, місцями до +8…+10 градусів.

За прогнозами, 28 – 30 травня Україну накриє хвиля прохолоднішого повітря, що принесе більш свіжу та вологу погоду. У цей період очікуються дощі різної інтенсивності, а подекуди – короткочасні грози.

Погода наступного тижня в Україні / Скриншот Укргідрометцентру

Нестійкий характер погоди збережеться і на початку червня. 1 – 2 червня температура поступово почне підвищуватися, однак повністю нестабільні атмосферні процеси не зникнуть. У денні години стовпчики термометрів підніматимуться до +21…+23 градусів, місцями можливі опади. Загалом початок літа стартує з мінливої та вологої погоди.

Чи прийде в Україну аномальна спека з Європи?

У Західній Європі найближчими днями прогнозують першу потужну хвилю літньої спеки, однак Україну ці погодні процеси не зачеплять. В окремих регіонах Іспанії повітря може прогріватися до +38 градусів, у Франції та Великій Британії температура перевищуватиме кліматичну норму на 10 – 11 градусів.

Причиною спеки стане антициклон, який затримається над Європою та сприятиме інтенсивному прогріванню повітря. Водночас в Україні синоптики прогнозують значно комфортніші погодні умови.

За даними Укргідрометцентру, найближчими днями температура коливатиметься в межах +21…+27 градусів. Подекуди очікуються короткочасні дощі та локальні грози, але без аномальної спеки.

Метеорологи пояснюють, що на територію України надходитиме прохолодніше повітря зі Скандинавії та Балтії. Через це наприкінці травня можливе навіть незначне зниження температури.