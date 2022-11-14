Литиме кілька днів: Південь України накриють дощі

Суха та сонячна осінь на Півдні України невдовзі зміниться на дощову. Синоптики попередили про погіршення погоди з 17 листопада.

Як зміниться погода на Півдні України

Ще на початку тижня, 12 листопада, у південних областях буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть +12 градусів.

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У Херсоні дощі почнуться з 16 листопада. Цікаво, що це супроводжуватиметься підняттям температури. Зокрема, 19 листопада повітря прогріється аж до +16 градусів. То ж попри дощ, який падатиме 4 дні, у Херсоні буде дуже тепло, як для кінця листопада.



У Херсоні прогнозують 4 дні дощів / Фото Gismeteo

В Одесі та Миколаєві дощі почнуться на кілька днів пізніше – з 18 листопада. При цьому такого потепління, як у Херсоні, не буде. Максимально повітря прогріється до +14 градусів 21 листопада в Одесі, а в Миколаєві до +15 градусів на вихідних 19 – 20 листопада.



Яка буде погода в Одесі / Фото Gismeteo

У Запоріжжі подощить лише 17 листопада. Стовпчики термометрів у цей день покажуть +10 градусів.

До речі, у Криму взагалі обіцяють аномальне тепло. Там повітря прогріється майже, як влітку, – до +19 градусів. Похолодання завітає на півострів лише з 24 листопада.