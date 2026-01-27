Льодохід на Закарпатті: які наслідки принесло потепління після морозів і снігопадів

Після тривалих морозів до -25 градусів на Закапаття прийшло потепління. Разом із ним жителі спостерігають льодохід на річках.

Про це повідомив Укргідрометцентр та журналіст Віталій Глагола. Місцевих жителів попереджають про можливі підйоми рівня води та руйнування берегів.

Що відомо про льодохід на Закарпатті?

На Заході України через потепління та дощі на річках почався льодохід. За словами Глалоли, у селі Довге Хустського району на річці Боржава рушила крига.

Потепління на Закарпатті призвело до льодоходу: дивіться відео

Попри видовищність, за словами журналіста, льодохід становить реальну небезпеку. Зокрема, воно може спричинити повені, а у місцях звуження русла річок – льодові затори.

В Укргідрометцентрі зазначили, що на тлі такого явища може бути коливання рівнів води в річках регіону. ВІн може піднятись до 1,5 метрів, без загрози негативних наслідків, запевнили в УкрГМЦ.

Яку погоду очікувати найближчим часом?