На Україну насувається негода: ситуація на дорогах різко погіршиться

В Україні найближчими днями суттєво погіршиться видимість на дорогах. Синоптики оголосили попередження одразу на три дні поспіль.

Через це зростає ризик аварій і ускладнення руху транспорту. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дивіться також Магнітні бурі у березні: чого чекати від космічної погоди наприкінці весни

Що відомо про негоду?

В Україні оголосили метеорологічне попередження через небезпечне погодне явище, яке триватиме щонайменше три дні.

За даними синоптиків, у низці регіонів значно погіршиться видимість, особливо у нічні та ранкові години. Подекуди вона знижуватиметься до 200 – 500 метрів, що відповідає першому рівню небезпечності (жовтий).

Найскладніші погодні умови очікуються протягом трьох днів поспіль у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській Запорізькій, Херсонській областях та Криму. Це може вплинути на роботу транспорту, зокрема на міжміські перевезення, а також створити небезпеку для водіїв і пішоходів.

Синоптики закликають водіїв бути максимально уважними за кермом: дотримуватися безпечної дистанції, знижувати швидкість та використовувати ближнє світло фар. Пішоходам радять носити світловідбивні елементи та переходити дорогу лише у встановлених місцях.

Такі погодні умови можуть призводити до затримок у русі транспорту та збільшення кількості ДТП. Особливо обережними слід бути на заміських трасах і поблизу водойм.

Якою буде погода найближчими днями?