На Україну насувається негода: ситуація на дорогах різко погіршиться
- Синоптики оголосили метеорологічне попередження на три дні через погіршення видимості на дорогах в Україні.
- Найскладніші погодні умови очікуються у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та Криму, що може ускладнити транспортний рух.
В Україні найближчими днями суттєво погіршиться видимість на дорогах. Синоптики оголосили попередження одразу на три дні поспіль.
Через це зростає ризик аварій і ускладнення руху транспорту. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дивіться також Магнітні бурі у березні: чого чекати від космічної погоди наприкінці весни
Що відомо про негоду?
В Україні оголосили метеорологічне попередження через небезпечне погодне явище, яке триватиме щонайменше три дні.
За даними синоптиків, у низці регіонів значно погіршиться видимість, особливо у нічні та ранкові години. Подекуди вона знижуватиметься до 200 – 500 метрів, що відповідає першому рівню небезпечності (жовтий).
Найскладніші погодні умови очікуються протягом трьох днів поспіль у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській Запорізькій, Херсонській областях та Криму. Це може вплинути на роботу транспорту, зокрема на міжміські перевезення, а також створити небезпеку для водіїв і пішоходів.
Синоптики закликають водіїв бути максимально уважними за кермом: дотримуватися безпечної дистанції, знижувати швидкість та використовувати ближнє світло фар. Пішоходам радять носити світловідбивні елементи та переходити дорогу лише у встановлених місцях.
Такі погодні умови можуть призводити до затримок у русі транспорту та збільшення кількості ДТП. Особливо обережними слід бути на заміських трасах і поблизу водойм.
Якою буде погода найближчими днями?
З 26 по 30 березня в Україні очікується прихід циклону з дощами та підвищення температур. Навіть при підвищенні температури, початок квітня принесе повернення холодного повітря.
Синоптики не передбачають значного потепління до +20 градусів найближчим часом. Наприкінці тижня можливе незначне підвищення температури та зменшення опадів.