Після прохолодних ночей до +8 градусів знову можлива спека

Найближчим часом в Україні прогнозують до +8 градусів у нічні години. Вже після вихідних температура повітря, ймовірно, знову почне підвищуватися.

Про це синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла в інтерв'ю NV.

Коли може повернутись спека?

За прогнозом, 12 – 13 серпня вночі температура повітря буде в межах +8...+16 градусів. Вдень повітря прогріватиметься до +22...+27 градусів.

Свіжішу погоду, за словами Птухи, варто очікувати у північних і західних областях. Водночас у центральних та південних регіонах буде тепліше, а на Півдні та Сході температура місцями може сягати +31 градуса.

У наступні кілька днів, 14 – 15 серпня, переважатиме суха та сонячна погода. При цьому новий антициклон не принесе сильної спеки, оскільки повітря надходитиме частково з Півночі. Так, уночі прогнозують +8...+15 градусів, на Півдні – до +18 градусів. Вдень температура становитиме +21...+28 градусів, а на Закарпатті пригріє до +30.

Надалі синоптики бачать передумови до підвищення температури повітря.

Є передумови до підвищення температурних показників наступного тижня. Після вихідних стовпчики термометрів, швидше за все, дедалі частіше перетинатимуть позначку +30,

– розповіла Птуха.

Нагадаємо, найближчими днями до України не дійде нова хвиля сильної спеки, яка цього тижня може охопити Європу. Навпаки, очікується поступове зниження температури повітря в окремих регіонах.