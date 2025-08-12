Україну ще добряче припече до кінця літа: конкретні дати від синоптика
- Спека із Західної Європи може прийти в Україну після 15 – 18 серпня, з температурою у північних та східних областях +30 градусів, а в центральних та південних до +38.
- Прохолода з півночі з дощами очікується 19 – 21 серпня.
Найближчим часом до України може прийти спека із Західної Європи. А уже 19 – 21 серпня з півночі очікується прохолодне повітря, через що температура знизиться.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар начальниці відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталії Голені виданню УНІАН.
Де ще буде сильна спека?
Спека із Західної Європи може прийти в Україну після 15 – 18 серпня. Але це повітря буде уже "досить трансформоване".
Завдяки полю високого тиску буде прогрів повітря до максимальних значень,
– розповіла Наталія Голеня.
Тому у більшості північних та східних областях буде +30 градусів, у центральних та південних – подекуди +35 – +38.
Сильна спека також накриє Закарпаття у період з 15 по 20 серпня.
"На решті території це буде 30 градусів, скажімо так, знову відновиться в північних і східних областях 16 – 17 серпня. 18 – 19 серпня температурний фон +30 – +36, на півдні – до +38. Це буде в південних, східних і центральних областях", – також повідомила Голеня.
У Києві 17 – 19 серпня також очікується 30 градусів тепла.
Зверніть увагу. Синоптик зауважила, що сильною спекою в Україні вважається температура повітря +35 – +39, а надзвичайною – +40.
Коли в Україну прийде прохолода?
Уже 19 – 21 серпня з півночі прийде прохолода, пройдуть дощі.
Чи це вже буде осінь – питання відкрите… Ми очікуємо на кінець тижня і на початку наступного тижня спекотну погоду. І, знову ж таки, 19, 20, 21 серпня знову буде переходити на ось таку, як сьогодні (12 серпня – 24 Канал). Це з північними процесами, північними вітрами прийде знову прохолодне атлантичне повітря,
– пояснила синоптик.
20 – 21 серпня на декілька градусів зменшиться температура і на півдні. Замість +35 – +38 буде +28 – +30.
А опісля ще невідомо, як зауважила Голеня, чи "це буде вже остаточно на осінь повертати".