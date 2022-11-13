3 дні морозів та снігу: де в Україні різко похолодає

В Україні наступного тижня різко похолодає. Синоптики попередили про сніг та морози. Однак така зимова погода у листопаді затримається не довго.

На початку тижня, 14 листопада, на Заході України ще буде тепло і сонячно. Однак з середини тижня, 17 листопада, випаде сніг.

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Як і де в Україні зміниться погода

Найбільший контраст у погоді відчують мешканці західних областей. Адже після +11 градусів і яскравого сонця, які будуть в понеділок, у четвер температура опуститься до +1 градуса. 18 листопада буде ще холодніше. Вдень стовпчики термометрів покажуть -1 градус, а вночі – -6 градусів. Нічні морози затримаються в регіоні до 20 листопада включно.

Водночас вже з 21 листопада на Захід на кілька днів завітає потепління.



Як у Львові мінятиметься погода / Фото Gismeteo

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У Києві морозів вдень не буде. Однак вночі 18 та 19 листопада стовпчики термометрів покажуть -2 градуси. Сніг у столиці обіцяють так само – з 17 листопада. Він падатиме до 20 листопада, щоправда, з дощем.

На решті території України такого різкого перепаду температури не прогнозують. Однак 18 – 20 листопада майже всюди будуть дощі. В Одесі при цьому буде тепло – до +13 градусів.