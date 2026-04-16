Тепло увірветься у частину областей: синоптики дали новий прогноз
- З 17 по 19 квітня в більшості областей України прогнозуються незначні та подекуди помірні дощі.
- Температура в південно-східній частині країни та на Закарпатті сягатиме від 14 до 19 градусів тепла.
Погода в Україні найближчим часом супроводжуватиметься незначними дощами. Температурні значення у деяких областях зростуть до позначки майже +20 градусів.
Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Дощі випадуть у більшості областей, але місцями – до +20: прогноз погоди на 17 квітня
Де випадуть дощі і буде тепло?
Фахівці повідомляють, що в період з 17 по 18 квітня у більшості областей України випаде незначний дощ. Вже 19 квітня істотних опадів не буде, але у південно-східних областях та Криму прогнозують помірні дощі.
У нічні години температура повітря коливатиметься від 1 до 8 градусів тепла, у денний час стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 16 градусів тепла. Водночас у деяких регіонах показники будуть вищими.
Згідно з оприлюдненою інформацією, з 17 по 18 квітня у південно-східній частині країни та на Закарпатті прогнозують від 14 до 19 градусів тепла. Попереджень про можливість сильних поривів вітру немає.
Зауважимо, що, згідно з попередженням Укргідрометцентру, 16 – 17 квітня, у зв’язку з відлигою та випадінням опадів, на високогір’ї східної частини Закарпаття очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.