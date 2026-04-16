24 Канал Новини України
16 квітня, 20:00
Тепло увірветься у частину областей: синоптики дали новий прогноз

Маргарита Волошина
Основні тези
  • З 17 по 19 квітня в більшості областей України прогнозуються незначні та подекуди помірні дощі.
  • Температура в південно-східній частині країни та на Закарпатті сягатиме від 14 до 19 градусів тепла.

Погода в Україні найближчим часом супроводжуватиметься незначними дощами. Температурні значення у деяких областях зростуть до позначки майже +20 градусів.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Де випадуть дощі і буде тепло?

Фахівці повідомляють, що в період з 17 по 18 квітня у більшості областей України випаде незначний дощ. Вже 19 квітня істотних опадів не буде, але у південно-східних областях та Криму прогнозують помірні дощі. 

У нічні години температура повітря коливатиметься від 1 до 8 градусів тепла, у денний час стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 16 градусів тепла. Водночас у деяких регіонах показники будуть вищими. 

Згідно з оприлюдненою інформацією, з 17 по 18 квітня у південно-східній частині країни та на Закарпатті прогнозують від 14 до 19 градусів тепла. Попереджень про можливість сильних поривів вітру немає.

Зауважимо, що, згідно з попередженням Укргідрометцентру, 16 – 17 квітня, у зв’язку з відлигою та випадінням опадів, на високогір’ї східної частини Закарпаття очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.

Які умови прогнозують в Україні?

  •  Найближчими днями послабиться вітер, який раніше значно відчули у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також в східних областях України.

  • Також попереджали, що з 17 квітня очікується збільшення хмарності та подекуди дощі через вплив циклонів. Денні максимуми дещо знизяться у порівнянні з попередніми днями, повідомляв Віталій Постригань.

  • До слова, нагадаємо, що раніше Укргідрометцентр спростував заяви медіа про "аномально спекотне літо", зазначивши, що ймовірність Ель-Ніньйо складає 40% і не має прямого зв'язку з погодою в Україні.