Тепло увірветься у частину областей: синоптики дали новий прогноз

Погода в Україні найближчим часом супроводжуватиметься незначними дощами. Температурні значення у деяких областях зростуть до позначки майже +20 градусів.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Дощі випадуть у більшості областей, але місцями – до +20: прогноз погоди на 17 квітня

Де випадуть дощі і буде тепло?

Фахівці повідомляють, що в період з 17 по 18 квітня у більшості областей України випаде незначний дощ. Вже 19 квітня істотних опадів не буде, але у південно-східних областях та Криму прогнозують помірні дощі.

У нічні години температура повітря коливатиметься від 1 до 8 градусів тепла, у денний час стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 16 градусів тепла. Водночас у деяких регіонах показники будуть вищими.

Згідно з оприлюдненою інформацією, з 17 по 18 квітня у південно-східній частині країни та на Закарпатті прогнозують від 14 до 19 градусів тепла. Попереджень про можливість сильних поривів вітру немає.

Зауважимо, що, згідно з попередженням Укргідрометцентру, 16 – 17 квітня, у зв’язку з відлигою та випадінням опадів, на високогір’ї східної частини Закарпаття очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.

