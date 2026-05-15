Розігріє до +25, але шквали і дощі не відступають: як зміниться погода в Україні на вихідних

Найближчими вихідними через поле зниженого атмосферного тиску збережеться нестійка та прохолодна погода. У більшості областей будуть дощі різної інтенсивності, а подекуди можливі грози, тумани та поривчастий вітер.

Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Дивіться також Грози прогримлять у низці областей, також – дощ та шквали: прогноз погоди в Україні на 16 травня

Що чекати від погоди на вихідних?

Субота, 16 травня

У західних областях уночі утворюватиметься туман, удень очікуються грози та короткочасні дощі, можливі також град і шквали. Температура вночі буде +7…+12 градусів, удень – +18…+23 градусів, у Карпатах – +12…+17 градусів.

У північних областях переважатиме суха погоди, проте у нічні та ранкові години можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6...+11 градусів, у денний час синоптик прогнозує +18...+23 градусів.

У центральних областях очікується малохмарна погода без опадів, проте там також у нічні та ранкові години можливий туман. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, вдень потеплішає до +18…+23 градусів.

У південних областях синоптик прогнозує здебільшого суху та сонячну погоду. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +8...+13 градусів, натомість удень очікується підвищення значень до +17...+22 градусів.

У східних областях також утримається погода без опадів, буде мінлива хмарність. Протягом ночі стовпчики термометрів показуватимуть +7…+12 градусів, водночас удень повітря прогріється до +18…+23 градусів.

Неділя, 17 травня

У західних регіонах уночі можливі короткочасні дощі з грозою, удень такі умови будуть лише у Карпатах і на Закарпатті. Температура повітря вночі становитиме +8...+13 градусів, удень пригріє до близько +18...+23 градусів.

У північних регіонах уночі здебільшого будуть сухі умови, натомість удень можливий короткочасний грозовий дощ. Уночі температура повітря буде в діапазоні +8...+13 градусів, а вдень уже вищезгадані +18...+23 градусів.

У центральній частині подекуди також можливі короткочасні дощі з грозою, можливий поривчастий вітер. Впродовж ночі температура повітря коливатиметься в межах +9…+14 градусів, вдень пригріє до +17…+22 градусів.

У південних регіонах також у денні години можливі незначні дощі з грозою. Там буде дещо тепліше, тож уночі стовпчики термометрів показуватимуть +7…+12 градусів, а вдень очікується підвищення до +19…+24 градусів.

У східних регіонах теж прогнозують короткочасні дощі з грозами, зокрема у Харківській області передбачають шквальний вітер та град. Температура повітря вночі буде +9…+14 градусів, удень підвищиться до +20…+25 градусів.

Які умови прогнозували раніше?

Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт повідомляв, що орієнтовно 18 – 19 травня в Україні очікується відчутне потепління. Певним винятком стануть західні області, у яких температурні значення будуть дещо нижчими.

Водночас синоптики прогнозують нестійку погоду з короткочасними дощами щонайменше до 20 травня, тому повного припинення опадів до закінчення другої декади поточного місяця, як зауважував Віталій Постригань, не слід.