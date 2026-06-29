Надзвичайна спека до +40: де та коли буде в Україні
Україну 29 червня накриє аномальна спека. Синоптики прогнозують +40 градусів у низці областей.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Які області України накриє спека?
На Рівненщині синоптики попередили про стихійні метеорологічні явища. 29 червня регіон накриє спека, а температура вдень сягне +40 градусів. Було оголошено 3 рівень небезпечності.
Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту, що негативно впливатиме на життєдіяльність населення,
– заявили в Укргідрометцентрі.
Спекотна погода дістанеться й Хмельниччини. До кінця 29 червня синоптики також прогнозують жару до +40 градусів. В області було оголошено 3 рівень небезпечності.
У Луцьку також попередили про надзвичайні метеорологічні явища. Вдень 29 червня, в Луцьку та по області, очікується надзвичайна спека до +40 градусів.
Що ще відомо про погоду в Україні?
Уже декілька днів спека в Україні б'є рекорди. 27 та 28 червня області гідрометцентри фіксували екстремальні показники. Рекорд максимальної температури повітря зафіксували у Вінниці. 27 червня вона перевищила на 0,4 рекордне значення цього дня 2024 року і становила +31,4.
27 червня температура у Львові теж побила новий рекорд, який тримався 65 років. Це – +32,4. Але це виявилося не межею. Уже 28 червня максимальні температурні показники вдень у місті становили +35,8.
Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що сильна спека в Україні подекуди збережеться ще до 1 липня. Насамперед йдеться про південні області, де температура повітря ще може бути +35 – +38.