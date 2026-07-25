Останній тиждень липня принесе до +30 градусів: чи чекати дощів

На початку наступного тижня в Україні прогнозують нестійку погоду. Температура повітря дещо підвищиться, але не вщухатимуть короткочасні дощі з грозами.

Проте в середині тижня опади відступлять. Про це повідомив синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт у коментарі "РБК-Україна".

Який прогноз погоди?

Наприкінці місяця в більшості областей переважатиме суха погода. Водночас атмосферні фронти місцями зумовлять короткочасні грозові дощі. Так 26 липня опади очікуються на крайньому сході країни, а 27 липня вдень накриють західні області.

Температура матиме тенденцію до поступового підвищення,

– заявив Семиліт.

У нічні години загалом очікується +10...+18 градусів, удень – +20...+27 градусів. При цьому 26 липня на Закарпатті, а 27 липня по всій країні, за винятком західних областей, пригріє до +25...+30 градусів.

За прогнозом синоптика, надалі атмосферний фронт просуватиметься, тому в більшості областей знову очікуються короткочасні дощі з грозами. Втім уже 29 липня він залишить територію країни.

Нагадаємо, на вихідних на погоду впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Однак на Сході країни та у частині південних регіонів очікуються грозові дощі, пориви вітру і нижча температура повітря.