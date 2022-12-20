Морози відступають: на скільки затримається потепління на Заході України

Сильні морози не затрималися у західних областях України на довго. Вже 20 грудня температура повітря піднялася вище позначки 0 градусів.

Уночі морози ще будуть, а от вдень синоптики обіцяють на Заході України плюсову температуру. Подекуди вона підійметься навіть до +11 градусів.

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На Заході нарешті потепліє

20 грудня стовпчики термометрів на Прикарпатті підіймуться до +6...+8 градусів. Небо буде хмарним, але з проясненнями. Вітер не відчуватиметься взагалі. Сніг з дощем можливий тільки на Волині та у Рівненській області.

Зауважимо, що в Тернополі буде холодніше, але також без морозів. Там повітря прогріється лише до +2...+4 градусів.

21 грудня синоптики обіцяють ще вищу температуру повітря. Однак нічні морози також затримаються. На Буковині стовпчики термометрів вночі опустяться до -10 градусів. Ні дощу, ні снігу у цей день не буде.

Суха погода завершиться на Заході 22 грудня. Тоді ж відступлять і нічні морози. Стовпчики термометрів не опускатимуться вже нижче -1 градуса. При цьому під ногами можлива "каша", адже з неба падатиме мокрий сніг, а морозу не буде.

Сильних морозів у західних областях України найближчим часом не обіцяють. Температура повітря буде підійматися.