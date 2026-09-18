Пригріє до +29, але подекуди дощитиме: яку погоду прогнозують на вихідні

На вихідних, 19 та 20 вересня, на погоду в Україні впливатиме область високого атмосферного тиску, а отже переважатиме малохмарна погода без опадів. Короткочасні дощі прогнозують у північних, центральних та західних областях.

А на Правобережжі вночі та вранці місцями можливі тумани. Про це йдеться у прогнозі Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Яку чекати погоду на вихідних?

Субота, 19 вересня

У західних областях вночі місцями може пройти невеликий дощ і туман. При цьому температура повітря становитиме +8…+13 градусів уночі та +21…+26 градусів удень.

У північних областях вночі також пройде локальний короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря у нічні години становитиме +11…+16 градусів, а вдень піднімиться до +20…+25 градусів.

У центральних регіонах вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +10…+15 градусів уночі та +22…+27 градусів удень.

На Півдні країни та в Криму опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме +11…+16 градусів, а вдень пригріє до +23…+28 градусів.

У східних областях також буде суха погода. Температура буде в межах +8…+13 градусів уночі та +22…+27 градусів уночі.

Неділя, 20 вересня

На Заході країни опади вщухнуть. Однак вночі та вранці місцями прогнозують туман. Стовпчики термометрів покажуть +9…+14 градусів уночі та +23…+28 градусів удень.

У північних областях очікується погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 градусів, а вдень пригріє до +22…+27 градусів.

У центральних областях також цього дня не прогнозують дощів. У нічні години температура повітря коливатиметься в межах +10…+15 градусів, а у денні – +23…+28 градусів.

У південних регіонах та в Криму утримається суха погода. Вночі очікується +13…+18 градусів, а вдень прогнозують підвищення до +24…+29 градусів.

На Сході країни теж доба пройде без опадів. При цьому температура повітря становитиме +9…+14 градусів уночі та +23…+28 градусів вдень.