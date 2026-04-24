24 квітня, 15:35
Заморозки до -3 вдарять у частині областей, місцями – сильний вітер: прогноз погоди на 25 квітня

Маргарита Волошина
Погода на території України у суботу, 25 квітня, буде хмарною з проясненннями. Подекуди варто чекати незначних дощів та сильні пориви вітру.

Про це свідчить новий прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка погода буде 25 квітня?

Укргідрометцентр повідомляє, що здебільшого по країні переважатиме суха погода, проте у північних областях можливі незначні дощі. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. 

Але у західних областях удень можливі сильні пориви, які рухатимуться зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря у нічний час коливатиметься від 1 до 7 градусів, але подекуди буде прохолодніше. 

В Україні, за винятком західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей очікуються заморозки в межах 0 – 3 градусів на поверхні ґрунту. У східних та Сумській областях подібні зниження прогнозують і в повітрі. 

Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам, 
застерігають фахівці.

Зокрема, заморозки на поверхні ґрунту очікуються у межах Київської області. У регіонах, де будуть такі температури оголошено I рівень небезпечності. Удень стовпчики термометрів покажуть від 11 до 16 градусів тепла.

Які температури будуть у Києві та області?

Температура повітря в області уночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, удень буде від 11 до 16 градусів тепла. У Києві уночі прогнозують від 3 до 5 градусів тепла, протягом дня вона буде в межах від 13 до 15 градусів.

Якою буде погода у великих містах?

  • Київ +13...+15;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львів +15...+17;
  • Івано-Франківськ +13...+15;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +13...+15;
  • Хмельницький +13...+15;
  • Луцьк +15...+17;
  • Рівне +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Вінниця +13...+15;
  • Одеса +15...+17;
  • Миколаїв +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +13...+15;
  • Черкаси +13...+15;
  • Чернігів +13...+15;
  • Суми +13...+15;
  • Полтава +13...+15;
  • Дніпро +14...+16;
  • Запоріжжя +13...+15;
  • Донецьк +13...+15;
  • Луганськ +12...+14;
  • Харків +11...+13.


Прогноз погоди на 25 квітня 2026 року / Укргідрометцентр

Як зміниться погода?

  • Раніше повідомляли, що найближчим часом на території України нічні заморозки до -5 градусів морозу може замінити тепло вдень до +19 градусів. Але наразі в нас ще переважає хмарна та нестійка погода.

  • Водночас через панування циклону суттєвого покращення погоди чекати не варто. Натомість у деяких областях синоптики прогнозують опади у вигляді дощу та сильні пориви вітру. Але подекуди буде сухо.

