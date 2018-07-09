Прогноз погоди 10 липня: в Україну йде спека, лише Захід накриють грози

Погода в Україні в вівторок, 10 липня, буде теплою, сонячною, а подекуди навіть спекотною. Лише у західних областях можливо пройдуть дощі з грозами.

Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, протягом вівторка, в областях температура повітря підніметься до +25+30 градусів тепла.

Так, на Півдні, Сході, у Дніпропетровській та Кіровоградській областях буде сонячно та сухо, а стовпчики термометрів сягнуть +28+33 градуси тепла.

"На Заході +24+27 градусів. Дощі з грозами завтра найбільш ймовірні у західних областях. Вдень локальні дощі дотягне місцями до північної частини України", – розповіла Діденко.

У Києві 10 липня буде сонячно +27+28 градусів тепла, проте вдень ймовірний короткочасний дощ з грозою

Прогноз погоди на вівторок, 10 липня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +26…+28

Вінниця – +25…+27

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +28…+30

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +27…+29

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +30…+32

Харків – +29…+31

Київ – +26…+28



Прогноз погоди на вівторок, 10 липня, від Укргідрометцентру