Прогноз погоди 10 липня: в Україну йде спека, лише Захід накриють грози
Погода в Україні в вівторок, 10 липня, буде теплою, сонячною, а подекуди навіть спекотною. Лише у західних областях можливо пройдуть дощі з грозами.
Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, протягом вівторка, в областях температура повітря підніметься до +25+30 градусів тепла.
Так, на Півдні, Сході, у Дніпропетровській та Кіровоградській областях буде сонячно та сухо, а стовпчики термометрів сягнуть +28+33 градуси тепла.
"На Заході +24+27 градусів. Дощі з грозами завтра найбільш ймовірні у західних областях. Вдень локальні дощі дотягне місцями до північної частини України", – розповіла Діденко.
У Києві 10 липня буде сонячно +27+28 градусів тепла, проте вдень ймовірний короткочасний дощ з грозою
Прогноз погоди на вівторок, 10 липня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +26…+28
Вінниця – +25…+27
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +28…+30
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +26…+28
Полтава – +27…+29
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +30…+32
Харків – +29…+31
Київ – +26…+28
Прогноз погоди на вівторок, 10 липня, від Укргідрометцентру