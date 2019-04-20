Прогноз погоди на 21 квітня: на Заході України дощитиме, на півдні та сході – холодно
Погода в Україні 21 квітня буде здебільшого сухою та сонячною, проте на заході пройдуть дощі. Температура повітря майже на всій території становитиме 13 – 15 градусів тепла. Вітер здебільшого дутиме у південно-східному напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
За інформацією Укргідрометцентру, дощитиме у неділю у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській і Житомирській областях. Тут лише на Тернопільщині та Прикарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +12 – +14 градусів, а на Закарпатті – до +16 – +18 градусів. У решті регіонах заходу температура становитиме +13 – +15 градусів.
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Щодо інших українських областей, то тут синоптики прогнозують суху та сонячну погоду. Щоправда, дещо прохолодно на сході та півдні – на Харківщині, Луганщині, Одещині, Херсонщині термометри показуватимуть +12 – +14 градусів, а на Донеччині та у Криму буде й того холодніше – 11 – 13 градусів тепла. У тій же частині України, що залишилася, очікується дещо тепліша температура – +13 – +15 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 21 квітня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +13…+15
Рівне – +13…+15
Житомир – +13…+15
Вінниця – +13…+15
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +13…+15
Суми – +13…+15
Полтава – +13…+15
Дніпро – +13…+15
Запоріжжя – +13…+15
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +12…+14
Харків – +12…+14
Київ – +13…+15
Прогноз погоди на 21 квітня від Укргідрометцентру