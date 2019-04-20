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      Прогноз погоди на 21 квітня: на Заході України дощитиме, на півдні та сході – холодно

      139 Читать новость на русском
      Погода 21 квітня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Якою буде погода в Україні 21 квітня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні 21 квітня буде здебільшого сухою та сонячною, проте на заході пройдуть дощі. Температура повітря майже на всій території становитиме 13 – 15 градусів тепла. Вітер здебільшого дутиме у південно-східному напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

      За інформацією Укргідрометцентру, дощитиме у неділю у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській і Житомирській областях. Тут лише на Тернопільщині та Прикарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +12 – +14 градусів, а на Закарпатті – до +16 – +18 градусів. У решті регіонах заходу температура становитиме +13 – +15 градусів.

      Читайте також: У Карпатах посеред квітня випало 1,3 метра снігу: неймовірні фото, відео

      Щодо інших українських областей, то тут синоптики прогнозують суху та сонячну погоду. Щоправда, дещо прохолодно на сході та півдні – на Харківщині, Луганщині, Одещині, Херсонщині термометри показуватимуть +12 – +14 градусів, а на Донеччині та у Криму буде й того холодніше – 11 – 13 градусів тепла. У тій же частині України, що залишилася, очікується дещо тепліша температура – +13 – +15 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 21 квітня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +13…+15

      Рівне – +13…+15

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +13…+15

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +13…+15

      Полтава – +13…+15

      Дніпро – +13…+15

      Запоріжжя – +13…+15

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +12…+14

      Харків – +12…+14

      Київ – +13…+15

      Погода, негода, дощі, захід, 21 квітня, вибори, тепло, Укргідрометцентр
      Прогноз погоди на 21 квітня від Укргідрометцентру 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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