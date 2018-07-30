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Прогноз погоди на 31 липня: літня спека в Україні, дощі з грозами лише на Заході та Півночі

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Погода в Україні 31 липня
Погода в Україні 31 липня / Kumiko SHIMIZU

У вівторок, 31 липня варто очікувати спекотну літню погоду. Майже на усій території України буде дуже тепло та сухо. Дощі можуть пройти лише на Заході та Півночі країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталія Діденко.

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У вівторок дощі все ще на Заході. Карпати і навколо – тримайтеся! Також дощі завтра пройдуть на Півночі України. Решта території – без істотних опадів,
– пише Наталка Діденко.

Температура повітря 31 липня найнижчою буде на Заході – +25...+31 градусів. Загалом по Україні стовпчик термометра коливатиметься від +26 до +32 градусів. На Півдні та Сході країни температура найвища – +28...+33 градусів. На Півночі та в центральній частині +28...+31 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 31 липня, у містах України:

Ужгород – +28...+30

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +29...+31

Вінниця – +28...+30

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +28...+30

Суми – +27...+29

Полтава – +28...+30

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +29...+31

Харків – +28...+30

Київ – +28...+30

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Прогноз погоди в Україні на четвер, 31 липня

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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