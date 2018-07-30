Прогноз погоди на 31 липня: літня спека в Україні, дощі з грозами лише на Заході та Півночі
У вівторок, 31 липня варто очікувати спекотну літню погоду. Майже на усій території України буде дуже тепло та сухо. Дощі можуть пройти лише на Заході та Півночі країни.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталія Діденко.
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У вівторок дощі все ще на Заході. Карпати і навколо – тримайтеся! Також дощі завтра пройдуть на Півночі України. Решта території – без істотних опадів,
– пише Наталка Діденко.
Температура повітря 31 липня найнижчою буде на Заході – +25...+31 градусів. Загалом по Україні стовпчик термометра коливатиметься від +26 до +32 градусів. На Півдні та Сході країни температура найвища – +28...+33 градусів. На Півночі та в центральній частині +28...+31 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 31 липня, у містах України:
Ужгород – +28...+30
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +29...+31
Вінниця – +28...+30
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +28...+30
Суми – +27...+29
Полтава – +28...+30
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +29...+31
Харків – +28...+30
Київ – +28...+30
Прогноз погоди в Україні на четвер, 31 липня