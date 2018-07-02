Прогноз погоди на 3 липня: в Україні потепліє, проте місцями ще пройдуть дощі
Погода у вівторок, 3 липня, на усій території країни потепліє. У північних та західних областях ймовірні короткочасні дощі і буде холодніше, аніж на Сході чи Півдні.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, циклон, який приніс в Україну опади та холод, ще залишиться на Півночі, Заході та у більшості центральних областей, де місцями дощитиме.
Південь, Схід, Дніпропетровщина та Полтавщина – у переважно сухій погоді. Холод ще затримається, у північних, західних областях, на Вінниччині та Кіровоградщині +17+22 градуси тепла,
– зазначила Діденко.
Синоптик зауважила, що у південних, східних областях, а ще на Дніпропетровщині, Полтавщині та Кіровоградщині температура повітря підніметься до +23+28 градусів тепла.
На Півночі у вівторок також можливі короткочасні опади, та поривчастий колючий вітер.
"У Києві 3-го липня – місцями невеликий дощ, поривчастий західний вітер, протягом дня +18+19 градусів тепла", – додала вона.
Прогноз погоди на вівторок, 3 липня, у містах України:
Ужгород – +19...+21
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +18...+20
Луцьк – +19...+21
Рівне – +17...+19
Житомир – +18...+20
Вінниця – +20...+22
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +20...+22
Черкаси – +20...+22
Чернігів – +17...+19
Суми – +19...+21
Полтава – +21...+23
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +22...+24
Харків – +22...+24
Київ – +18...+20
Прогноз погоди на вівторок, 3 липня, від Укргідрометцентру