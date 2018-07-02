Прогноз погоди на 3 липня: в Україні потепліє, проте місцями ще пройдуть дощі

Погода у вівторок, 3 липня, на усій території країни потепліє. У північних та західних областях ймовірні короткочасні дощі і буде холодніше, аніж на Сході чи Півдні.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Літо чи зима: у Карпатах знову падав сніг

За її словами, циклон, який приніс в Україну опади та холод, ще залишиться на Півночі, Заході та у більшості центральних областей, де місцями дощитиме.

Південь, Схід, Дніпропетровщина та Полтавщина – у переважно сухій погоді. Холод ще затримається, у північних, західних областях, на Вінниччині та Кіровоградщині +17+22 градуси тепла,

– зазначила Діденко.

Синоптик зауважила, що у південних, східних областях, а ще на Дніпропетровщині, Полтавщині та Кіровоградщині температура повітря підніметься до +23+28 градусів тепла.

На Півночі у вівторок також можливі короткочасні опади, та поривчастий колючий вітер.

"У Києві 3-го липня – місцями невеликий дощ, поривчастий західний вітер, протягом дня +18+19 градусів тепла", – додала вона.

Прогноз погоди на вівторок, 3 липня, у містах України:

Ужгород – +19...+21

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +19...+21

Рівне – +17...+19

Житомир – +18...+20

Вінниця – +20...+22

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +20...+22

Чернігів – +17...+19

Суми – +19...+21

Полтава – +21...+23

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24

Київ – +18...+20



Прогноз погоди на вівторок, 3 липня, від Укргідрометцентру