Прогноз погоди на 5 липня: сонячно і тепло по всій Україні

У четвер, 5 липня, в Україну почне повертатися справжня літня погода. Так, у всіх областях буде тепло і сонячно, лише на Заході подекуди ймовірні незначні опади.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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У нас у четвер буде багато сонця і тепла, протягом дня +24+28 градусів тепла,

– зазначила синоптик.

За словами Діденко, дощі пройдуть лише у західних областях, "та й то локально і небагато".

У північних регіонах буде тепло, проте можлива збільшена хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться до +24+27 градусів тепла.

Найтепліше буде у центральних, східних, та особливо південних областях поблизу моря. Там відпочивальників порадує температура повітря до +27+29 градусів тепла.

У Києві завтра, 5 липня, сонячно і без істотних опадів, +25+26 градусів тепла.

Прогноз погоди на четвер, 5 липня, у містах України:

Ужгород – +26...+28

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +24...+26

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27

Київ – +25...+27



Прогноз погоди на четвер, 5 липня, від Укргідрометцентру