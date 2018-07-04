17:21
4 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
24°C 13°C
  • четвер
    26°C 15°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ненажерливі фанати Росії. День побєди
Вєсті Кремля
22:58, 3 липня
Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні
Вєсті.UA
19:41, 3 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Прогноз погоди на 5 липня: сонячно і тепло по всій Україні

47 Читать новость на русском
Прогноз погоди 5 липня
Прогноз погоди 5 липня / Фото з відкритих джерел

У четвер, 5 липня, в Україну почне повертатися справжня літня погода. Так, у всіх областях буде тепло і сонячно, лише на Заході подекуди ймовірні незначні опади.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: В Африці випав сніг: фото дивовижного природного явища

У нас у четвер буде багато сонця і тепла, протягом дня +24+28 градусів тепла,
– зазначила синоптик.

За словами Діденко, дощі пройдуть лише у західних областях, "та й то локально і небагато".

У північних регіонах буде тепло, проте можлива збільшена хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться до +24+27 градусів тепла.

Найтепліше буде у центральних, східних, та особливо південних областях поблизу моря. Там відпочивальників порадує температура повітря до +27+29 градусів тепла.

У Києві завтра, 5 липня, сонячно і без істотних опадів, +25+26 градусів тепла.

Прогноз погоди на четвер, 5 липня, у містах України:

Ужгород – +26...+28

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +24...+26

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27

Київ – +25...+27


Прогноз погоди на четвер, 5 липня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому ми можемо потрапити у дипломатичну пастку, або Крим – це не Косово
сьогодні, 17:01 Чому ми можемо потрапити у дипломатичну пастку, або Крим – це не Косово
Блог Медіа 144
Гройсаман проти СБУ: у яких корупційних скандалах засвітилася сім'я прем'єр-міністра
сьогодні, 17:00 Гройсаман проти СБУ: у яких корупційних скандалах засвітилася сім'я прем'єр-міністра
Дмитро Гнап 134
Какие сюрпризы подготовил Трамп для предстоящей встречи с Путиным
сьогодні, 16:00 Какие сюрпризы подготовил Трамп для предстоящей встречи с Путиным
Іван Яковина 365
Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину
сьогодні, 15:03 Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину
Олексій Чибісов 1022
10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
сьогодні, 11:58 10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
Все про здоров'я 885
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук