Прогноз погоди на 5 липня: сонячно і тепло по всій Україні
У четвер, 5 липня, в Україну почне повертатися справжня літня погода. Так, у всіх областях буде тепло і сонячно, лише на Заході подекуди ймовірні незначні опади.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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У нас у четвер буде багато сонця і тепла, протягом дня +24+28 градусів тепла,
– зазначила синоптик.
За словами Діденко, дощі пройдуть лише у західних областях, "та й то локально і небагато".
У північних регіонах буде тепло, проте можлива збільшена хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться до +24+27 градусів тепла.
Найтепліше буде у центральних, східних, та особливо південних областях поблизу моря. Там відпочивальників порадує температура повітря до +27+29 градусів тепла.
У Києві завтра, 5 липня, сонячно і без істотних опадів, +25+26 градусів тепла.
Прогноз погоди на четвер, 5 липня, у містах України:
Ужгород – +26...+28
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +25...+27
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +24...+26
Полтава – +25...+27
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26...+28
Харків – +25...+27
Київ – +25...+27
Прогноз погоди на четвер, 5 липня, від Укргідрометцентру