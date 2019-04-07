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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Прогноз погоди на 8 квітня: тиждень розпочнеться із сонця та майже літнього тепла

      129 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 8 квітня 2019 Україна - синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 8 квітня

      Погода в Україні у понеділок, 8 квітня, буде досить спекотною і сухою. Невеликий дощ можливий лише у деяких північних регіонах.

      Найтепліше, за даними Укргідрометцентру, буде у західних областях. Так, на Львівщині, Прикарпатті й Буковині синоптики обіцяють до +18...+20 градусів, а на Закарпатті навіть – +21...+23 градуси.

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      Дещо прохолодніше буде у низці східних регіонів, проте найнижчими температурні показники будуть саме на Луганщині – +14...+16 градусів.

      По всій території України 8 квітня буде малохмарна погода із проясненнями. Невеликий дощ можливий лише у Чернігівській і Сумській областях.

      Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві теж сонячно та сухо. Температура повітря у столиці підніметься до +16...+18 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 8 квітня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +18…+20

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +17…+19

      Чернівці – +18…+20

      Хмельницький – +17…+19

      Луцьк – +17…+19

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +17…+19

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +17…+19

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +16…+18

      Черкаси – +16…+18

      Чернігів – +16…+18

      Суми – +15…+17

      Полтава – +16…+18

      Дніпро – +16…+18

      Запоріжжя – +16…+18

      Донецьк – +15…+17

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +14…+16

      Київ – +16…+18

      погода прогноз погоди погода на квітень погода на 8 квітня
      Прогноз погоди на понеділок, 8 квітня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
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