Прогноз погоди на 8 квітня: тиждень розпочнеться із сонця та майже літнього тепла

Погода в Україні у понеділок, 8 квітня, буде досить спекотною і сухою. Невеликий дощ можливий лише у деяких північних регіонах.

Найтепліше, за даними Укргідрометцентру, буде у західних областях. Так, на Львівщині, Прикарпатті й Буковині синоптики обіцяють до +18...+20 градусів, а на Закарпатті навіть – +21...+23 градуси.

Читайте також: В Іспанії на початку квітня несподівано випав сніг: фото, відео

Дещо прохолодніше буде у низці східних регіонів, проте найнижчими температурні показники будуть саме на Луганщині – +14...+16 градусів.

По всій території України 8 квітня буде малохмарна погода із проясненнями. Невеликий дощ можливий лише у Чернігівській і Сумській областях.

Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві теж сонячно та сухо. Температура повітря у столиці підніметься до +16...+18 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 8 квітня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +17…+19

Рівне – +17…+19

Житомир – +16…+18

Вінниця – +17…+19

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +16…+18

Суми – +15…+17

Полтава – +16…+18

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +15…+17

Харків – +14…+16

Київ – +16…+18



Прогноз погоди на понеділок, 8 квітня, від Укргідрометцентру