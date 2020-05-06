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      У Києві оголосили штормове попередження: столицю можуть підтопити сильні дощі

      - Читать новость на русском
      Погода на сьогодні та завтра у Києві – дощі 6–7 травня 2020
      У Києві оголосили штормове попередження / Ілюстративне фото / "Корреспондент"

      У столиці оголосили штормове попередження. Сильні дощі у Києві пройдуть 6 та 7 травня. Під час негоди може випасти навіть місячна норма опадів.

      Про значні дощі у Києві попереджають синоптики Укргідрометцентру. Також про підготовку до негоди повідомляють у "Київавтодорі".

      До теми Сильні грози та сніг: де в Україні чекати негоду

      Найінтенсивніші опади прогнозують з вечора 6 травня до ранку 7 травня. Менш ніж за 12 годин можливе випадання від 15 до 49 міліметрів опадів, що майже дорівнює місячній нормі,
      – мовиться у повідомленні.

      На місця, які можуть підтоплюватись, спецтехніка і бригади "Київавтодору" виїжджають заздалегідь до початку опадів. Уже зараз розпочали роботу біля станції метро "Лівобережна".

      "Маємо 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. В тому числі, мулососи, мотопомпи, гідромонітри, насосні станції", – звітують комунальники.

      Зауважимо, що негода зачепить усю Україну. Втім, якщо на Заході очікують сильні дощі зі снігом, то східні і південні регіони вразять грози. Поступове покращення погоди слід очікувати вже з 8 травня.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Погода Негода в Україні Новини Києва
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