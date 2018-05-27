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Погром на ринку в Києві: 10 затриманих, є постраждалі серед правоохоронців

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Погром на ринку в Києві: 10 затриманих, є постраждалі серед правоохоронців
Погром на ринку в Києві: 10 затриманих, є постраждалі серед правоохоронців / Громадське

У Києві внаслідок конфлікту на ринку біля станції метро "Лісова" постраждали 3 правоохоронців. До Деснянського управління поліції доставлені 10 активних учасників події.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

У поліції зазначили, що кілька десятків агресивно налаштованих молодиків пошкодили торгову точку продавця, який 26 травня побив військового пенсіонера і був затриманий. При цьому молодики влаштували сутичку із поліцейськими, зокрема кидали каміння.

Поліцейські втрутилися у ситуацію і припинили протиправні дії. У результаті троє правоохоронців отримали тілесні ушкодження, їм надають медичну допомогу. Десятьох активних учасників затримали і доставили до управління поліції,
– розповів голова поліції Києва Андрій Крищенко.

"Зараз слідчі вивчають записи відеонагляду, зокрема і ті, що розміщені у мережі інтернет, тож діям кожного доставленого нададуть правову кваліфікацію", – додав він.

Крищенко зазначив, що слідчі відкрили 2 кримінальні провадження за статтями "Хуліганство" та "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Проводяться першочергові слідчі дії.

Дивіться відео, на якому Андрій Крищенко прокоментував погром на ринку в Києві:

Нагадаємо, 27 травня у Києві до кіоска біля станції метро "Лісова", де напередодні було побито військового пенсіонера, прийшли, ймовірно, представники праворадикальної організації С14. Між ними та правоохоронцями спалахнула сутичка, оскільки активісти узялися трощити кіоски.

Згодом в організації С14 спростували свою причетність до погромів на ринку в Києві.

Додамо, що 26 травня на ринку біля станції метро "Лісова" у Києві група іноземних торговців одного з кіосків побила військового пенсіонера, який заступився за жінку з дітьми. Чоловікові зламали носа.

Теги: Новини України Новини Києва Поліція Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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