Погрожував розстріляти: у Тернополі незнайомець залякував дівчину пістолетом

Дорослий чоловік у Тернополі погрожував дівчині. Він лякав її розстрілом, тримаючи в руках пістолет. Ба більше, представився працівником поліції та вимагав показати документи.

Інцидент трапився на вулиці Гуцульській. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

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Як відомо, ця дівчина була для чоловіка незнайомкою. Він підійшов до неї та вимагав показати документи. Після цього дістав із правої кишені своєї куртки пневматичний газобалонний пістолет моделі ПМ49 калібру 4,5 міліметрів.

Він хотів залякати дівчину та один раз вистрілив у поверхню землі. Потім чоловік приклав ствол до живота дівчини та агресивно сказав: "А так, ти будеш тікати?!".

Вирок суду

Чоловіка визнали винним. Він перебуватиме під арештом 5 місяців, а також повинен сплатити 50 тисяч гривень моральної компенсації дівчині.

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