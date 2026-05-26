У Кремлі прокоментували "системність" атак Києва та пожалілись на відсутність реакції США

У Кремлі заявили про можливість ударів по Києву, уточнивши, що це не обов'язково означає їх щоденний характер. Там також продемонстрували зневажливе ставлення до заяв європейських лідерів.

Про це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у вівторок, 26 травня, передає російське пропагандистське агентство "Интерфакс".

Заяви Дмитра Пєскова про лідерів Європи та удари по Києву

Пєсков прокоментував запитання журналістів щодо заяв МЗС Росії про можливі нові удари по об'єктах у Києві та чи означають вони їх щоденний характер.

Системність – це не періодичність, це не дорівнює періодичності системність,

– сказав речник Кремля.

Також він стверджує, що Москва не знає про реакцію Вашингтона на такі погрози Києву.

Пєсков додав, що їм нібито відомо про "деякі офіційні заяви європейських столиць" і представників Євросоюзу у Києві, але для Кремля пріоритетним залишається "попередження, яке направили ми".

Дещо раніше у Кремлі поскаржились, що не отримали жодної реакції від США на погрози Росії щодо систематичних ударів по Києву. Водночас там зазначили, що зафіксували окремі заяви європейських посадовців, які перебувають у Києві.

Що цьому передувало?

25 травня глава російського МЗС Сергій Лавров у розмові із держсекретарем США Марко Рубіо повідомив, що Росія "приступає до ударів по об'єктах у Києві".

Лавров також заявив Рубіо, що США мають евакуювати дипломатичний персонал із Києва.

Того ж дня в МЗС Росії заявили, що російські військові починають "послідовне завдання системних ударів" по підприємствах військово-промислового комплексу у Києві. Також дипломати закликали іноземців "якомога швидше покинути" українську столицю.