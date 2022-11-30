Погрози теж мають мету: у ГУР пояснили паузи між ракетними обстрілами

Російські війська регулярно завдають масованих ракетних ударів по території України. Держава-агресорка має на меті залякати населення й схилити владу до переговорів.

Останнім часом загарбники обстрілюють раз на 7 – 8 днів. В середньому саме такий час потрібен на підготовку потужної атаки. Про це 24 каналу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Тактика психологічного терору

Юсов пояснює, що це питання логістики, постачання, підготовки сил донесення та багатьох інших аспектів. Безумовно, щодня завдавати масованих ударів неможливо.

Крім того, є логіка втому, чому росіяни атакують на початку або всередині тижня. Це пояснюється новим робочим тижнем і циклом економічної активності. Відповідно, зазначає представник ГУР, масовані ураження понеділками та вівторками мають додатковий ефект – як психологічний, так і економічний.

Ми не маємо прив'язуватися до днів тижня й періодичності. Очікування ударів – теж стресова ситуація. Злети МіГ-31 й тренування – також терористична тактика. Погрози мають на меті дестабілізувати ситуацію в Україні,

– наголошує Юсов.

Проте українські Сили оборони готові до захисту українського неба. Звісно, ми очікуємо на підсилення допомоги наших союзників та партнерів. "Нашу волю до боротьби це точно не зламає", – акцентує представник Головного управління розвідки.

Вчора, 29 листопада, повітряна тривога лунала по всій Україні. Очікувалося, що цього дня росіяни завдадуть масованого ракетного обстрілу по нашій території, та цього, на щастя, не сталося.

"Подібні ситуації трапляються регулярно. Як тільки Україна бачить загрозу – оголошується повітряна тривога. Так, з боку росіян це елемент залякування й терору, цього разу – психологічного. Водночас це нагадування усім українцям, що ігнорувати сигнали не потрібно, і до кожного варто ставитися вкрай серйозно", – підсумував представник Головного управління розвідки Міноборони.

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