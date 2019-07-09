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      Похищенный СБУ Цемах – соучастник убийства украинских воинов на Донбассе

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      Владимир Цемах
      Владимир Цемах / Фото из открытых источников

      Захваченный агентами СБУ и вывезенный на суд в Киев подполковник оккупационных войск на Донбассе Владимир Цемах должен отвечать не только за участие в операции ВС РФ по уничтожению Boeing, но и за убийство украинских воинов.

      В видеоинтервью, данном в 2015 году, Цемах – позывной "Борисыч", рассказывает, как его подразделение приняло участие в бою на 43-м блок-посту под Снежным 6 августа 2014 года.

      Новые подробности в деле сбитого Boeing: Задержанный СБУ Цемах признался, что спрятал "Бук", из которого был сбит MH17

      В тот день отряд наемников под командованием Цемаха открыл огонь по колонне 30-й механизированной бригады из 23-мм установки ЗУ-23.

      Цемах два года воевал в Афганистане, воевал в Славянске и под Снежным с мая 2014-го, а бойцы 30-й бригады, которые тем утром в колонне выехали на 43-й блок-пост, на тот момент опыта не имели, всего неделю назад они зашли в сектор "Д", и о том, что враг подготовился к бою информации у них не было. Для них всех это был первый огневой контакт. После короткой перестрелки наши отступили.

      На месте боя осталось, к сожалению, четверо наших бойцов – еще живые, их под обстрелом не забрали... Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь.

      Юрий Чечет
      Юрий Чечет

      Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал:

      Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР".

      Владимир Степанюк - 40 лет, из села Токарив Житомирской области. Погиб 6 августа 2014-го в бою на 43-м блок-посту от рук банды Цемаха.
      Владимир Степанюк

      Раненых Степанюка и Чечета боевики Цемаха не спасли, а добили на месте боя. Тела четырех украинских героев нашли и вывезли волонтеры миссии "Эвакуация-200", останки были обезображены.

      6 августа 2014-го под огнем банды Цемаха, который сейчас находится в в руках СБУ, погибли:

      Юрий Чечет – 42 года, из села Гульск Житомирской области, у него семья – осталась жена Нина, двое сыновей – Ярослав и Александр.

      Сергей Пивоварчук – 29 лет, из села Терновка Житомирской области.

      Сергей Пивоварчук - 29 лет, из села Терновка Житомирской области. Погиб 6 августа 2014-го в бою на 43-м блок-посту от рук банды Цемаха.
      Сергей Пивоварчук

      Иван Ломачук – 23 года, из села Писки Житомирской области.

      Иван Ломачук - 23 года, из села Писки Житомирской области. Погиб 6 августа 2014-го в бою на 43-м блок-посту от рук банды Цемаха.Иван Ломачук - 23 года, из села Писки Житомирской области. Погиб 6 августа 2014-го в бою на 43-м блок-посту от рук банды Цемаха.
      Иван Ломачук

      Владимир Степанюк – 40 лет, из села Токарив Житомирской области.

      Мы не забудем вашу память. И мы не имеем права прощать и амнистировать ваших убийц.

      Важно: Россия фактически взяла на себя ответственность за сбитый "Боинг" МН17

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Публікації Втрати MH17
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