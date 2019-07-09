Похищенный СБУ Цемах – соучастник убийства украинских воинов на Донбассе

Захваченный агентами СБУ и вывезенный на суд в Киев подполковник оккупационных войск на Донбассе Владимир Цемах должен отвечать не только за участие в операции ВС РФ по уничтожению Boeing, но и за убийство украинских воинов.

В видеоинтервью, данном в 2015 году, Цемах – позывной "Борисыч", рассказывает, как его подразделение приняло участие в бою на 43-м блок-посту под Снежным 6 августа 2014 года.

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В тот день отряд наемников под командованием Цемаха открыл огонь по колонне 30-й механизированной бригады из 23-мм установки ЗУ-23.

Цемах два года воевал в Афганистане, воевал в Славянске и под Снежным с мая 2014-го, а бойцы 30-й бригады, которые тем утром в колонне выехали на 43-й блок-пост, на тот момент опыта не имели, всего неделю назад они зашли в сектор "Д", и о том, что враг подготовился к бою информации у них не было. Для них всех это был первый огневой контакт. После короткой перестрелки наши отступили.

На месте боя осталось, к сожалению, четверо наших бойцов – еще живые, их под обстрелом не забрали... Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь.



Юрий Чечет

Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал:

Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР".



Владимир Степанюк

Раненых Степанюка и Чечета боевики Цемаха не спасли, а добили на месте боя. Тела четырех украинских героев нашли и вывезли волонтеры миссии "Эвакуация-200", останки были обезображены.

6 августа 2014-го под огнем банды Цемаха, который сейчас находится в в руках СБУ, погибли:

Юрий Чечет – 42 года, из села Гульск Житомирской области, у него семья – осталась жена Нина, двое сыновей – Ярослав и Александр.

Сергей Пивоварчук – 29 лет, из села Терновка Житомирской области.



Сергей Пивоварчук

Иван Ломачук – 23 года, из села Писки Житомирской области.



Иван Ломачук

Владимир Степанюк – 40 лет, из села Токарив Житомирской области.

Мы не забудем вашу память. И мы не имеем права прощать и амнистировать ваших убийц.

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