Погода в Україні різко зміниться: синоптик попередив про наближення похолодання в травні

Після нетипового для території України південно-східного атмосферного процесу погода почне змінюватися. Спеку, яка надходила з районів Пакистану, найближчим часом витіснить свіже повітря з Балтики.

Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у фейсбуці.

Що буде з погодою в Україні?

Синоптик розповів, що поки західна частина Європи опиниться під впливом аномальної спеки, в Україні очікується зовсім інший погодний сценарій. У Лондоні, Парижі та Мадриді можливе потепління від 33 до 35 градусів тепла.

Причиною стане стійкий антициклон, який утримуватиме гаряче повітря над регіоном. Натомість до території України вже надходитиме більш прохолодне повітря з Балтики, яке вже найближчим часом стримуватиме спеку.

За його словами, 22 травня стане піком тепла, оскільки середньодобова температура сягне від 21 до 22 градусів тепла, що приблизно на 4 – 5 градусів перевищує кліматичну норму та здебільшого відповідає середині літа.

Через нестійку атмосферу у другій половині дня прогнозують короткочасні дощі та грози, а подекуди можливі град і шквали. Температура повітря вночі буде від 12 до 17 градусів тепла, а вдень – від 25 до 30 градусів тепла.

Якою буде погода на вихідних?

У суботу, 23 травня, погода в Україні зміниться. Через проходження холодного фронту із північного заходу місцями прогнозують короткочасні грозові дощі, а до країни надходитиме прохолодніше балтійське повітря.

Температура повітря вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, а вдень очікується від 21 до 26 градусів тепла. У неділю, 24 травня, посилиться вплив антициклону "Zeno", який принесе стабільну та суху погоду.

Опадів майже не очікується, сонячних прояснень стане більше, однак температура дещо знизиться через надходження свіжішого повітря. Вночі прогнозують від 10 до 15 градусів тепла, а вдень – від 19 до 24 градусів тепла.

За попередніми прогностичними розрахунками, на наступному робочому тижні активні північні циклони сприятимуть зниженню температурного фону ще на 3 – 5 градусів. За такої перебудови атмосфері може скластися враження, що травень з квітнем помінялися місцями,

– резюмував Віталій Постригань.

Які прогнози оприлюднювали раніше?

Укргідрометцентр раніше попереджав, що впродовж наступної доби відчутне погіршення погоди, зокрема надходження грози, граду та шквалів, очікується насамперед у південних, центральних, а також Харківській областях.

Винятком стане Полтавська область. Через це там оголосили жовтий рівень небезпечності. У зв'язку з цим, як відомо, варто бути особливо обережними під час перебування на вулиці та стежити за оновленнями синоптиків.

Загалом протягом найближчих кількох днів на території України прогнозують опади у вигляді короткочасних дощів, які супроводжуватимуться грозою та сильними шквалами вітру. У західних областях буде прохолодніше.