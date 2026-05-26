На Україну насувається похолодання: якою буде погода на початку літа і коли накриють дощі

Вже найближчим часом на території України очікується відчутне зниження температурних показників, яке супроводжуватиметься грозою та опадами у вигляді дощу.

Таку інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань.

Яку погоду прогнозують синоптики?

Синоптик повідомив, що наприкінці травня в Україні очікується відчутна зміна погоди, і після періоду тепла до країни почне надходити холодніше повітря. За поточними прогнозами, температура знизиться на 4 – 6 градусів.

За його словами, погодні умови більше відповідатимуть кінцю квітня, ніж завершенню весни. Загалом у період з п'ятниці, 29 травня, по неділю, 31 травня, здебільшого утримаються нестійка, прохолодна та вітряна погода.

Фахівці прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 5 до 10 градусів тепла, натомість удень стовпчики термометрів показуватимуть лише від 15 до 20 градусів тепла.

Тож весна прощається дощами, прохолодою та вітром. Тримайтеся подалі від високих дерев та рекламних щитів. За попередніми прогностичними розрахунками, перші дні літа будуть без спеки,

– написав він.

Що чекати від погоди далі?

Нагадаємо, синоптики попередили, що впродовж 26 травня, у всіх областях України, за винятком Закарпатської, очікується погіршення погоди у вигляді сильних поривів вітру. Через це оголосили жовтий рівень небезпечності.

Ігор Кібальчич попереджав про наближення похолодання, через яке температурні показники знизяться на щонайменше 10 градусів. Це супроводжуватиметься сильним вітром, грозами, а також короткочасними дощами.

Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт також повідомляв про зміну синоптичної ситуації найближчим часом, яка призведе до похолодання, а також повернення дощів до щонайменше більшості регіонів нашої країни.