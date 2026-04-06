Україну вкриють заморозки: у яких областях температура опуститься до –5 градусів

Найближчими днями, а саме з 7 по 9 квітня, в Україні погіршиться погода. Синоптики попереджають про штормовий вітер та заморозки.

Про це пише ДСНС України, а також регіональні гідрометцентри.

Коли чекати заморозки в Україні найближчим часом?

Синоптики Укргідрометцентру наголосили, що вдень 7 квітня у західних областях швидкість вітру сягатиме 15 – 20 метрів на секунду. Через це там оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

Також з 7 по 9 квітня в Україні слід очікувати заморозки:

вночі 7 квітня: на ґрунті 0 – -3 градуси у західних, північних та більшості центральних областей; у повітрі 0 – -3 градуси на Закарпатті.

вночі 8 квітня: на ґрунті 0 – -3 градуси по всій Україні; у повітрі 0 – -3 градуси на Закарпатті, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.

вночі 9 квітня: на ґрунті 0 – -3 градуси по всій Україні; у повітрі 0 – -3 градуси, окрім вищезгаданих областей, ще на Дніпропетровщині, Донеччині й Луганщині.

На тлі цього було оголошено II рівень небезпеки, помаранчевий.

Пориви вітру можуть призвести до ускладнення роботи енергетиків, комунальників та руху транспорту. Заморозки становлять небезпеку для раноцвітних плодових дерев. Будьте обережними під час перебування на вулиці – тримайтеся якомога далі від розлогих дерев, ліній електропередач і рекламних щитів,

– зазначили у ДСНС.

У яких саме областях очікуються заморозки?

Київська область

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київської області. Вночі 7, 8 та 9 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси.



Заморозки у Київській області 7 – 9 квітня / Фото Укргідрометцентру

Львів та область