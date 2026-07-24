Відчутне зниження температури: коли та в яких регіонах його прогнозують

Наприкінці липня на погоду в Україні знову впливатиме атмосферний фронт із заходу. Опади та грози принесуть також зниження температури повітря.

Про це синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів у коментарі УНІАН.

Як зміниться погода?

За прогнозом, 27 липня по території країни збережеться досить тепла погода. Вночі температура повітря становитиме +13...+19 градусів, а на узбережжі морів – до +21 градуса. У денні години пригріє в межах +26...+32 градусів, зокрема у більшості західних областей.

Втім уже 28 липня в більшості регіонів очікується зниження температур до +21...+28 градусів. Вищі показники збережуться лише на південному сході та сході країни.

Семиліт пояснив, що зниження температури повітря буде пов'язане з надходженням із заходу атмосферного фронту. Він принесе опади, а слідом за ним пошириться прохолодніше повітря з північного заходу.

Тому ми очікуємо на таке відчутне зниження,

– додав синоптик.

Щодо опадів на початку наступного тижня, то 27 липня короткочасні дощі з грозами прогнозують на сході, північному сході та вдень у більшості західних областей.

Наступного дня опади накриють майже на всю територію країни. Суха погода збережеться лише на південному сході та сході країни.

Тим часом синоптики попередили низку регіонів про негоду, що насувається. Грози 24 липня прогнозують у західних, а також Житомирській та Вінницькій областях. У цих регіонах оголосили I (жовтий) рівень небезпечності.