Синоптики попереджали, що на цих вихідних в Україні відчутно знизиться температура. Втім, найближчими днями мінуси ще не очікуються.

Та чи можливе різке похолодання аж до заморозків в останній тиждень літа, – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз на картах Укргідрометцентру.

Чи буде сильне похолодання – заморозки до кінця серпня?

У найближчі три доби, 24 – 26 серпня, в Україні буде доволі-таки прохолодно. Так, уночі +8 – +13 градусів, удень +15 – +20 градусів. Тільки на Півдні та Південному Сході традиційно тепліше, зокрема, вночі +10 – +16 градусів, удень +21 – +26.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, приблизно така ж температура очікується й на 27 серпня.

Цікаво, що 28 серпня знову може стати тепліше. Вночі ще +9 – +13 градусів, однак удень вже переважно +26 – +28, а в частині областей (Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській та Херсонській) навіть +28 – +31 градус.

Тож щонайменше до четверга, 28 серпня, сильного похолодання аж до заморозків в Україні ще не буде.

Погода на 24 – 28 серпня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Нагадаємо, раніше у серпні в Україні фіксували заморозки. Абсолютний мінімум температури повітря у Карпатах, північних, східних, Волинській і Запорізькій областях подекуди сягав 0 – -2 градусів.

До слова, синоптики прогнозували на День Незалежності вночі у західних і східних, вдень у більшості областей будуть короткочасні дощі, подекуди грози. 25 серпня в Україні вже буде переважати погода без опадів.

У вівторок, 26 серпня, на Півночі, вдень у більшості центральних областей очікуються невеликі короткочасні дощі. На решті території опадів не буде.