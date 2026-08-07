В Україні дещо похолодає: як надовго відступить спека

Зниження температури повітря в Україні розпочалось із західних областей із надходженням атмосферного фронту. Уже з початку наступного робочого тижня більшість регіонів опиняться під впливом нового антициклону.

А отже, очікується суха погода, але помітно свіжіше повітря. Про це начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила в коментарі "РБК-Україна".

Як надовго прийшло похолодання?

Атмосферний фронт, що просувається територією країни, приніс зниження температури повітря після хвилі сильної спеки. За словами синоптикині, у суботу, 8 серпня, він залишить західні області та зміститься на Північ, у Центр і частково на Південь країни.

До 9 – 10 серпня фронт відійде через східний кордон України. Лише на південному сході у неділю можливі короткочасні дощі та грози.

Далі на погоду знову впливатиме антициклон, а отже з 10 серпня переважатиме погода без опадів. Відтак сонячних прояснень стане більше.

Але основне те, що зміниться повітряна маса нарешті. Після цього атмосферного фронту. І навіть в тому, наступному антициклоні, вже пануватиме більш свіжа повітряна маса,

– додала Птуха.

Так, з неділі, 9 серпня, температура повітря у нічні години становитиме +12...+17 градусів, а у денні – +24...+29 градусів. Дещо тепліше буде на Закарпатті, а також на Півдні та Сході: +18...+23 градусів уночі та +28...+33 градуси вдень.

"Тобто сильної спеки вже не буде", – зазначила Птуха.